El efecto llamada del Gobierno de Pedro Sánchez con la regularización masiva de inmigrantes está teniendo sus primeras consecuencias. En la primera semana del proceso migratorio, 100 inmigrantes indocumentados de origen subsahariano han sido detenidos cerca de la frontera de Marruecos con Ceuta. El aviso lo ha dado el Observatorio marroquí del Norte de Derechos Humanos, que ha señalado que estos inmigrantes han sido descubiertos en unas instalaciones de la ciudad marroquí de Castillejos, a muy pocos kilómetros de España.

Según el observatorio, las detenciones las llevó a cabo la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares y se prolongaron durante varios días, explica la asociación marroquí en una nota en la que denuncia que se ha producido "al margen de cualquier marco legal claro".

Este centenar de detenciones es un claro ejemplo del peligro que supone el efecto llamada del Ejecutivo. Y es que, la medida migratoria es más que un aliciente para cualquier extranjero que quiera venir a España en situación irregular y sin documentación para aprovecharse de los beneficios que la misma proporciona.

Este efecto llamada provocado por la regularización masiva se suma al chantaje migratorio de Marruecos al Gobierno de Pedro Sánchez. Libertad Digital ha informado de que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se ha visto obligado a reforzar la valla de Melilla ante el chantaje migratorio del país vecino, que envió indirectamente a más de 1.700 inmigrantes para poner en jaque a España en el año 2022. En paralelo, también es preciso recordar que Mohamed VI, rey de Marruecos, ha liberado a más de 20.000 presos, algunos de ellos terroristas, en menos de un año, quien sabe si con destino a España. Y es que, el país vecino utiliza la inmigración como arma de presión y para aumentar su influencia política y religiosa en España.