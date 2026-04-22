El exgerente del PSOE sobre las 'chistorras' de la trama Koldo: "Nunca pedimos billetes de 500 euros al banco"

El exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón ha desvinculado al Partido Socialista del pago con "chistorras" (billetes de 500 euros) a la trama Koldo. Moreno ha declarado como testigo en el marco del juicio sobre la trama corrupta en el Tribunal Supremo y ha afirmado que la formación no pagaba los gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó en uno de sus informes que la trama Koldo hablaba en clave para hablar de los billetes que utilizaban para cobrar las supuestas mordidas ilegales. Así, las "chistorras" se referían a billetes de 500 euros, los "soles" serían billetes de 200 euros y las "lechugas", billetes de 100 euros.

El exgerente del PSOE ha desvinculado a la formación de estas grandes cantidades de efectivo aseverando que estaba prohibido recibir cantidades en metálico de más de 1.000 euros y que, por ello, "nunca" se pidieron billetes de 500 euros al banco. Cabe recordar que el partido pagaba a una empresa de seguridad para que recogiese el efectivo del banco y lo llevase hasta la sede nacional, ubicada en la madrileña calle Ferraz.

"Le puedo decir que la única caja que tiene el PSOE estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento y que seguían el proceso de tesorería", ha espetado tras criticar a la UCO asegurando no saber "hasta qué punto tienen validez" las investigaciones de los agentes. De hecho, ha recalcado que no se cobraban cantidades de más de 1.000 euros en efectivo, según el reglamento interno. Además, según Moreno, el 99,4% de los gastos, el PSOE los abonaba por transferencia y el resto en efectivo.

En este sentido, el exgerente ha definido un controlado sistema de pagos por el cual los dirigentes tenían que aportar sus tickets adjuntando una hoja de gastos con fecha y concepto. Estos gastos eran aprobados por el responsable de cada área, por lo que ha reconocido que José Luis Ábalos "se aprobaba los gastos a sí mismo". Posteriormente, la gerencia validaba los gastos. Al ser preguntado sobre si le extrañaban algunos gastos, ha nombrado una comida de 700 euros por la que tuvo que preguntar al exsecretario de Organización socialista. Según ha asegurado, le informó de que esta comida fue de 14 comensales, por lo que aprobó el gasto.

La defensa de Koldo García liderada por Leticia de la Hoz ha mostrado hojas de gastos presuntamente entregadas por el exasesor ministerial que contradecían por completo el proceder que ha descrito Moreno Pavón. "Reconozco el formato de la hoja", ha dicho el exgerente socialista cuando se han aportado documentos en los que no aparece concepto ni fecha. Una de estas hojas correspondía a un gasto de 4.435 euros y otra por valor de 1.021,70 euros. Ambas habrían sido pagadas por Ferraz a Koldo García. Así, ha reconocido que el Tribunal de Cuentas no examina estas hojas de gastos, sino los asientos contables en los que se reflejan las cantidades.

Había ingresos "atípicos" en la caja

En este contexto, ha reconocido que en algunas ocasiones se realizaba una excepción y, de la caja en la que el PSOE guardaba el efectivo, se daba un anticipo de los gastos a algunos trabajadores del partido. Según ha recalcado, el dinero preservado en esta caja procedía casi al 100% de las dotaciones bancarias. Aun así, ha reconocido que había algunos ingresos "menores y atípicos" que podrían guardarse en la caja fuerte. Entre estos ingresos, ha especificado una "venta de merchandising por unas cantidades de mil y pico euros".

Al respecto de quién controlaba los accesos a Ferraz, ha reconocido que, en su mayoría, estaban vigilados por "compañeros" del departamento de seguridad. Aunque, ha asegurado que estos contaban con un "refuerzo externo" de una empresa de seguridad privada.

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