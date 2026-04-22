El juez tumba la semilibertad de 'Anboto' y acuerda la vuelta a prisión de la etarra

El juez del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a los miembros de la banda terrorista ETA Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre por lo que tendrán que volver a prisión.

A finales de marzo el Gobierno Vasco le concedió un régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, una terrorista a la que se le atribuyen quince asesinatos y haber ordenado atentar contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim.

Así se desprende de un auto de la Plaza Nº1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia de Madrid, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que también se señala que la no aprobación del Art. 100.2 RP supone "el regreso de la penada al régimen ordinario propio del segundo grado de tratamiento".

"Estamos ante una suerte de ucronía inversa; sucede lo que no tenía que haber acontecido (la excarcelación anticipada). Esta disfunción no beneficia a nadie; a la interna se le crean falsas expectativas que inciden en ámbito tratamental, a las víctimas un desasosiego innecesario e incluso a la propia ciudadanía que ante las noticias en los medios de comunicación le resultara extraño estas decisiones de excarcelación / encarcelación", añade el auto.

De igual manera, el tribunal señala que esta circunstancia se produce por "la deficiente regulación de la materia" y anima a realizar una modificación en la legislación. "Requiere desde la perspectiva del legislador una reflexión serena de la que derive una posible reforma legislativa", especifica el tribunal.

"El principio de flexibilización, demonizado por algunos juristas, aplaudido por otros, constituye un instrumento jurídico penitenciario de enorme importancia, que necesita de forma perentoria de una reforma legislativa que establezca de forma clara su contenido y ejecutividad, evitando la producción de situaciones como la que nos ocupa", explica la sala.

Permiso para 'Txeroki'

De igual manera, en otro auto al que ha tenido acceso este diario, Vigilancia Penitenciaria ha concedió al terrorista, exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu "Txeroki" un permiso de seis días. "Se autoriza el permiso ordinario de salida de 6 (seis) días de duración, propuesto por la Junta de Tratamiento al interno GARIKOITZ ASPIAZU RUBINA, en las condiciones propuestas", señala el auto.

No obstante, el terrorista deberá llevar consigo una pulsera de "control telemático como medio de constatar la prohibición si el lugar de disfrute del permiso superase el límite kilométrico fijado para dichas prohibiciones".