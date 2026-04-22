Hacienda calcula que la trama Koldo defraudó casi 2,5 millones de euros con las mascarillas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha recibido un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que calcula que la cuota presuntamente defraudada por el empresario Víctor de Aldama con el negocio de las mascarillas durante la pandemia asciende a 2.410.748,95 euros.

En una providencia el juez Moreno confirma haber recibido un informe del Área de Investigación General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT en el que se detallan las cantidades que la empresa Soluciones de Gestión y Aldama "pudieran haber defraudado a la Hacienda Pública en el ejercicio 2020".

El informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se precisa que "la cuota presuntamente defraudada por Víctor Gonzalo de Aldama Delgado asciende a 2.410.748,95 euros, siendo la cuota exigible de 1,624,308,20 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto sobre Sociedades 2020 por DELUXE FORTUNE S.L. y MTM 180 CAPITAL S.L".

De igual manera, la AEAT señala en su informe que existen "indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública" en la sociedad Soluciones de Gestión. "Se aprecian indicios de delito al haber minorado la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa, al cuestionarse la operación que las originó", detalla la entidad.

El informe tambien señala al empresario Juan Carlos Cueto porque según la AEAT, basándose en información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "permite concluir que ejercía el control efectivo sobre dicha entidad [Soluciones de Gestión] y sobre toda la contratación pública adjudicada a la misma. Sin la intervención de cualquiera de las partes mencionadas, el negocio no se habría podido llevar a cabo".

El informe prosigue señalando que "considerando que los beneficios obtenidos por Víctor Gonzalo de Aldama por su labor de intermediación, y por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL como adjudicataria, iban a ser relevantes, se emplearon mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020".

"Por todo ello, este auxilio considera que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2020) en el caso de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. En el reparto de beneficios, este facturó a través de dos sociedades interpuestas de manera artificiosa (DELUXE FORTUNE SL y MTM 180 CAPITAL SL) la prestación de sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal", añade.