Illa pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, investigado por desvío de fondos públicos

En materia de corrupción, lo que los socialistas exigen a los demás no es de aplicación cuando la corrupción es suya o señala a los suyos. De modo que el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha ratificado a su jefe de gabinete, Eduard Rivas, un exalcalde de Esparreguera investigado por un posible desvío de fondos públicos en los contratos de limpieza y mantenimiento de las calles del municipio barcelonés.

Salvador Illa ha reconocido que sabía desde hace semanas el caso que trascendió ayer, la investigación al exalcalde y a la Fundación por la Inclusión Laboral (FIL), encargada de los servicios de limpieza del municipio y que se distingue por la contratación de personas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social. Un juzgado de Martorell analiza los contratos con esa empresa de los años 2022 al 2024, cuando era alcalde el "secretario" de Illa por un desvío de fondos que habrían ido a parar a cubrir gastos privados de directivos de la mencionada entidad.

Eduard Rivas fue interceptado en plena vía pública por un agente de los Mossos d'Esquadra que le enseñó una orden judicial para requisarle el móvil. Eso ocurrió el pasado 15 de enero. De ese modo se evitó que los agentes entregaran la orden a Rivas en su despacho oficial o en su domicilio. Todo un detalle de discreción por parte de los Mossos, que en este caso operan como policía judicial, con el cargo de confianza del presidente.

Sin embargo, el asunto no se ha podido tapar por más tiempo, aunque aún está pendiente el volcado del móvil de Eduard Rivas. Los Mossos d'Esquadra aducen que la sección informática del cuerpo está desbordada.

Sea como fuere, Salvador Illa mantiene a Rivas en su cargo y funciones porque según ha declarado en Onda Cero, se fía de él. "Me lo dijo, me explicó qué es lo que había hecho y la actitud que vi era la correcta. Por tanto, le mantengo la confianza", ha dicho el líder socialista catalán.

En cuanto a los meses que el caso ha sido tapado, el presidente catalán asegura que no ha habido ocultación y que "hemos explicado todo lo que hay". Al presidente catalán le vale con la palabra de uno de sus más estrechos colaboradores, de quien asegura que está colaborando para que se esclarezcan los hechos cuanto antes mejor.

Los estándares éticos

En cuanto a la contradicción que supone mantener en el cargo a Eduard Rivas cuando se exige la dimisión de dirigentes políticos de otros partidos en cuanto aparecen como investigados en un sumario, Salvador Illa ha presumido de tener unos estándares éticos muy estrictos y ha reiterado su confianza en Rivas. "Tengo plena confianza en que esto se resolverá de manera satisfactoria para mi jefe de gabinete", ha abundado Illa. Y para rematar la defensa de su patrocinado ha dicho que "si tuviera pruebas contra él o contra cualquier persona de mi equipo, actuaría con contundencia, como corresponde en estos casos". Pero en el caso de Rivas, es que Illa dice que "lo conozco bien" y se fía.