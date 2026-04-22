Javier Hidalgo señala a Nadia Calviño y a María Jesús Montero por el rescate de Air Europa

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Javier Hidalgo en el juicio por el rescate de Air Europa

El ex-CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, señala a la exministra de Economía, Nadia Calviño y a María Jesús Montero por el rescate de la compañía. Lo ha hecho durante su declaración como testigo en el Supremo, en el juicio del caso Koldo, donde ha asegurado que el comisionista, Víctor de Aldama, cobraba de la compañía por las gestiones que hacía con el Gobierno. Aún así, Hidalgo ha negado la ayuda de la mujer del presidente, y también la nota de prensa que publicó el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos al frente, a favor de dicho rescate. Documento que está recogido en informes de la UCO.

Burgos pierde su flota de autobuses

Burgos ha perdido la mitad de su flota de autobuses por un incendio en las cocheras municipales. De momento, las causas se desconocen; no hay víctimas mortales, tan solo un herido leve por inhalación de humo. En el lugar de los hechos se encontraban tres empleados de limpieza, uno de mantenimiento, un guardia de seguridad y un conductor de autobús. Un total de 39 autobuses de los 59 que circulan por la ciudad se han quemado. Desde el Ayuntamiento ya han pedido ayuda a Valladolid y a Santander para conseguir algún vehículo para paliar los daños lo antes posible.

A juicio el jefe de Servicio de Costas de Cantabria

La jueza de Santander que investiga el derrumbe de la pasarela de El Bocal imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas dependiente del Gobierno. Ahora la magistrada investiga a un tercer funcionario del Ministerio. Se trata del jefe de Servicio de Costas de Cantabria, a quien responsabiliza de la falta de inspecciones y mantenimiento de la instalación que se cobró la vida de seis jóvenes. La jueza ha citado a los tres implicados del Ministerio de Transición Ecológica para el próximo 15 de mayo.

Trump amplía el alto el fuego

Donald Trump anuncia que amplía el alto el fuego a petición de Pakistán y hasta que Irán presente una propuesta unificada. El presidente de EEUU da marcha atrás a horas de vencer la tregua pactada. Desde Teherán condicionan una posible ronda de negociaciones a que el presidente estadounidense levante el bloqueo naval en Ormuz. Trump avisa que, en el caso de no haber acuerdo, se retomarán los bombardeos contra el régimen islamista.

Contra el tabaco

El Reino Unido anuncia que prohíbe la compra de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009. La nueva ley convertirá en ilegal la venta de tabaco a las personas que actualmente tienen 17 años. El objetivo del Gobierno británico es convertir al Reino Unido en un país libre de humos. La norma entrará en vigor el próximo año. También estará prohibido vapear en coches con niños, en parques infantiles o en zonas cercanas a colegios y hospitales. Además, estarán regulados los productos de vapeo y nicotina, incluyendo la publicidad, los sabores y sus envases.