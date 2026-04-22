La Delegación del Gobierno rectifica: todavía no hay detenidos por el acoso a un coche con la bandera del Atlético

La Delegación del Gobierno de Extremadura rectificó la información inicialmente difundida sobre la detención de dos personas por presunto acoso de unas furgonetas a otro vehículo con una bandera del Atlético de Madrid en la A-66 a la altura de Mérida mientras volvían de Sevilla tras la final de la Copa del Rey.

En un primer momento, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, afirmó que se había detenido a dos personas que eran aficionados de la Real Sociedad, pero posteriormente se puntualizó que ese arresto se debía a otros hechos.

Según la nota aclaratoria, la Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta la investigación para esclarecer y determinar quiénes ocupaban varias furgonetas de aficionados de la Real Sociedad que protagonizaron las peligrosas maniobras en la autovía, pero los hechos a los que se refería José Luis Quintana están relacionados con el uso de bengalas en la autovía.

Detenciones por otro incidente

En la información, se confirma que la Guardia Civil detuvo al conductor y al ocupante de un vehículo, ambos de San Sebastián, por delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial, pero por presuntamente lanzar bengalas desde su vehículo a otros conductores de la autovía A-66.

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Debido al aviso de varias columnas de humo, los agentes de la Guardia Civil acudieron ante la posibilidad de que estas fueran el resultado de un accidente. Sin embargo, cuando se desplazaban hasta el lugar toparon con el ocupante del asiento delantero de un vehículo con medio cuerpo fuera del coche mientras lanzaba bengalas a otros conductores obligándoles a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente.

Además, el conductor circulaba en zigzag dentro de su carril y se le dio el alto por el "grave riesgo" generado para la seguridad vial. Después de realizar la inspección del vehículo, encontraron en su interior más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico. Los detenidos se enfrentan a una posible sanción administrativa por infringir el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.