La Fiscalía pide archivar el caso Begoña Gómez

La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir que se archive la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

El juez Juan Carlos Peinado procesó la semana pasada a la mujer de Pedro Sánchez y a su asesora por la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. De igual manera, Peinado acordó que fuera exonerada del delito de intrusismo laboral.

Así se desprende de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que el fiscal solicita "la estimación del presente recurso de apelación, dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones".

De igual manera, en ese mismo recurso también se deniegan las "peticiones de sobreseimiento realizadas y diligencias interesadas y, por otro, se acuerda la continuación de la causa por los trámites de Procedimiento ante el Tribunal del Jurado".

Caso Begoña Gómez

La decisión de procesar a la mujer del presidente del gobierno fue criticada por su letrado, Antonio Camacho, que remitió un escrito en el que aseguraba que el juez Peinado está vulnerando su derecho a la defensa.

Como ya publicó Libertad Digital, el escrito planteaba una vulneración porque Peinado habría decretado la continuidad del procedimiento sin que se haya resuelto el recurso interpuesto por la defensa ante la Audiencia Provincial.

Es por eso por lo que el letrado cree que procesar a su defendida sin esperar a la resolución de la Audiencia Provincial vulnera su derecho a la defensa. En su escrito argumenta que estaría preparando su defensa sin saber exactamente a que tipo de juicio de enfrentaría Gómez.