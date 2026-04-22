Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país.

A vueltas con la 'prioridad nacional'

Se trata de una medida pactada entre PP y Vox en Extremadura, que los de Abascal han llevado al Congreso de los Diputados y que los de Feijóo apoyan, con algún matiz: el arraigo. Vox simplifica la propuesta: "los españoles, primero". Y el Partido Popular quiere vincular el acceso prioritario a recursos públicos como la vivienda o la sanidad, a "un período de arraigo reforzado". En el caso concreto del acceso a la compra de vivienda protegida se pedirían diez años, cinco para el alquiler. Están la izquierda política y la prensa en general muy nerviosos con esta cuestión. Es la noticia que destaca El País a cuatro columnas en su portada de este miércoles: "El PP asume en el Congreso la idea de 'prioridad nacional' de Vox". El Mundo, también inquieto, dice que "Feijóo asume como propia la 'prioridad nacional' para proteger sus pactos con Vox". Y en el ABC, Ignacio Camacho invita a que pensamos qué pasaría "si el separatismo catalán, o su vertiente criptonacionalista del PSC, pusieran por escrito una declaración semejante: prioridad en el acceso a la vivienda y los servicios públicos para los catalanes". Sirva de respuesta la columna de Federico Jiménez Losantos en El Mundo. "Cada día vemos imponerse en todos los ámbitos la prioridad antinacional, desde los fueros fiscales vascos y navarros al privilegio fiscal de Cataluña, cuyo fin último es destruir la ciudadanía española y la igualdad ante la ley. Lo mismo pasa con la prioridad contra el español, es decir, frente a los que quieren la enseñanza en español, y en el País Vasco y Cataluña no se permite. La prioridad de género marca las leyes y cuotas más podemitas, así como la prioridad de clase mediante la fiscalidad que llaman progresiva. Y para prioridad antinacional la de la Copa del Rey, en la que las hinchadas separatistas silban al himno nacional, insultan al Rey y gritan "español el que no bote", sin que, ante estos alardes de odio el Negreira de turno suspenda el partido, como haría ante cantos racistas".

La regulación masiva

Denuncia Maite Loureiro en Libertad Digital que "La chapuza del Gobierno para dar la vulnerabilidad a los regularizados convierte el proceso en un coladero". Apenas se exige marcar una casilla para obtener el certificado de vulnerabilidad, sin documentación adicional. Mientras, cuenta ABC que los empleados de Correos no tienen ninguna formación específica. Les faltan 4 días para acabar el proceso de aprendizaje y llevan 2 atendiendo a los extranjeros. La mayoría se han formado online y fuera de su horario. La pasada semana la polémica se centraba en la obtención de los certificados de penales. Hoy sabemos que el Gobierno va a permitir que regularicen su situación los presos preventivos. El Ejecutivo se justifica alegando que muchos de esos reclusos -aún no juzgados- son inocentes. Pero, como denuncia Leticia Barquín en Libertad Digital, aquellos que se regularicen conservarán los papeles aunque finalmente sean condenados.

OKDIARIO aporta la cifra: 3.500 presos podrían beneficiarse de esto. Un escandalizado Sergio del Molino acusa en El País a PP y Vox de coligarse "para darle una buena tunda a los más desgraciados y frágiles. Los quieren humillar, que sufran una ordalía administrativa, vagando de ventanilla en ventanilla, haciendo colas de madrugada, desorientándolos en los laberintos burocráticos que manejan. Los ayuntamientos del PP se han propuesto hacer de cada trámite un pequeño infierno: recordando a los beneficiarios en cada paso que no son nadie".

Otro día grande en el Tribunal Supremo

Hoy se hablará de nuevo de la supuesta financiación ilegal del PSOE porque están citados Mariano Moreno, exgerente del partido, y Celia Rodríguez, la secretaria de Ferraz que entregaba el efectivo. También van a declarar Carlos Moreno, exdirector de gabinete de María Jesús Montero que, según Víctor de Aldama, habría recibido 25.000 euros a cambio de aplazar el vencimiento de una deuda; Ricardo Mar, exjefe de gabinete de Puente y Ábalos que habría recibido 6.000 euros por hacer gestiones en favor de Air Europa; o Pedro Saura, al que se señala como uno de los mediadores en la venta de mascarillas al Gobierno de Armengol. El menú es apetecible. Como lo fue la jornada de ayer. Es la comparecencia de Javier Hidalgo, el ex CEO de Globalia, la que concentra más titulares.

En LD destacamos que señaló "a Calviño y Montero por el rescate a Air Europa: "Quien más intervino fue Economía y la SEPI", dijo. La Razón subraya que "desvinculó a Begoña Gómez del rescate". Hidalgo también dijo que desconoce si Zapatero intervino con el régimen de Maduro para cobrar la deuda contraída por el Gobierno venezolano con su empresa y negó haber pagado comisión alguna a Koldo, a Ábalos o a Aldama a pesar de que Carmen Pano y su hija dijeron que su padre -conocido como Pepe Aviones- les había entregado medio millón de euros como gesto de agradecimiento.

El País dice en portada que la aerolínea "usó a Aldama como intermediario ante el Gobierno" pero en la información en las páginas de nacional no cita ni una sola vez a Begoña Gómez ni las famosas noches de San Petersburgo. Tampoco lo hace Jabois que firma la crónica del juicio. Y El Mundo subraya que Hidalgo describió al comisionista como "vía de comunicación con ministros", Ábalos y Calviño como mínimo. Hace bien Leyre Iglesias en recordar "cómo empezó todo esto: el Gobierno en tromba diciendo que Aldama era un mentiroso patológico, que se inventaba que había estado allí adonde nunca accedió, que no era un empresario del PSOE sino un topo de Vox... Bulos, máquina del fango, fake news". La prensa también se hace eco de los testimonios del exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto que, al parecer, podía estar al tanto de las reuniones con los socios de Villafuel. El que fuera secretario de Estado de Seguridad, número dos de Grande-Marlaska, habló de la compra de mascarillas a la trama y la secretaria de Ábalos -hoy lo es Óscar Puente- habló de la participación de Jéssica Rodríguez en al menos 13 viajes oficiales junto al exministro. Esta mujer, Ana M.ª Aranda, dice que no los hemos pagado nosotros, que fue Koldo García.

La "prioridad nacional" escandaliza a los mismos que defienden los privilegios fiscales de Cataluña 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/pzp2lQYn7h — esRadio (@esRadio) April 22, 2026

La realidad cubana

ABC entrevista a Alexander Díaz, que pasó cinco años preso en Cuba por manifestarse contra el castrismo. Estuvo en celdas de castigo, le dieron palizas, pasó hambre y frío. Nada de lo que cuenta puede hacernos sentir lo que pasó. Quizá sean más útiles las imágenes que acompañan a la entrevista. Son impactantes. Está irreconocible, todo huesos, se le cuentan las costillas. Salió de esa mazmorra hace solo unos días con 50 kilos menos y enfermo de cáncer.

¿Deportivo de La Coruña?

El club quiere cambiar el nombre y en El Debate, el exalcalde de la ciudad, el socialista Paco Vázquez, responde diciendo que "es una grave falta de respeto a su centenaria historia".