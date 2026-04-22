Vanessa Vallecillo ha recorrido distintos puntos del país para analizar el funcionamiento del sistema de tutela de menores y detectar sus principales carencias. El resultado es una investigación que apunta a un entramado marcado por la falta de control, posibles irregularidades y una dejación de funciones que, según los testimonios recogidos, repercute directamente en el bienestar de los menores.

"No protegen. No escuchan a los niños y no les dejan hablar. Sobre todo a las chicas". Con esta afirmación arranca el documental de la mano de Lola, una mujer de 46 años que creció bajo tutela en centros de la Comunidad Valenciana. Su testimonio se entrelaza con el de Esmeralda, otra mujer que ha pasado por el sistema tres décadas después. Sus historias, contrapuestas, nos ayudan a comprender la huella que queda en los tutelados: Drogas, prostitución y una dificultad para discernir los límites que apuntan a que sus casos no son una excepción, sino una estructura.

Y así lo reconocen los educadores. La investigación se traslada también a Extremadura a raíz del asesinato de Belén Cortés a manos de dos menores en un piso tutelado. Allí, el equipo recoge el testimonio de Seila, compañera de la víctima, que aporta detalles sobre el funcionamiento interno del sistema y la falta de medios con la que se tienen que enfrentar a menores "cada vez más violentos".

El documental Infancia Tutelada: Crecer en manos del sistema analiza además cómo se gestiona la tutela de los menores en España, donde las competencias recaen en las comunidades autónomas, que a su vez delegan parte en fundaciones y ONG. Este modelo, según la investigación, está marcado por la falta de supervisión y las prácticas irregulares.

El equipo aborda el impacto de la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) en un sistema ya tensionado. A través de testimonios de los propios menores, el documental muestra problemas de convivencia y saturación en centros que superan con creces las plazas asignadas. En este punto, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se analiza cómo se determina la edad de los menores, qué ocurre cuando cometen delitos y cuál es el papel de algunas organizaciones que operan en la zona.

Infancia Tutelada: Crecer en manos del sistema plantea, en definitiva, una reflexión sobre el estado actual del sistema de protección de menores en España. Una mirada crítica a un modelo complejo, descentralizado y, según expone el documental, con falta de supervisión en una etapa clave para el desarrollo de miles de jóvenes.