El PSOE pide un lorazepam en el Supremo

"¡QUE NO!". Mecachis. Que alguien saque un lorazepam o un orfidal o algo a Mariano Moreno Pavón. Que el tiaco le acaba de gritar al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cuando este le intentaba explicar que le habían preguntado por tercera o cuarta vez si Koldo podía firmar y autorizar gastos a miembros de la Secretaría de Organización. Para ser justos –como procede en el lugar en el que nos encontramos– ya lo había dejado claro un par de veces. Era Ábalos el único que podía autorizar gastos, incluidos los suyos. Me lo imagino frente al espejo, rollo Robert de Niro en Taxi Driver. ¿Me estás hablando a mí? ¿Que si puedes pegarte una comilona de 700 pavos con tus colegones en campaña? Claro que sí, joder.

El caso es que el PSOE, así en general, necesita calmarse un poco. Porque los suyos, o la mayoría de los suyos, llegan aquí un pelín nerviosos, como a la defensiva, como temiendo acabar al otro lado, junto al exglorioso secretario de Organización. Con ese nerviosismo que va rumiando poco a poco, que comienza por los castellanos, que recorre la espina dorsal y que acaba saliendo por las orejas. Como lo del acento increscendo, ¿se acuerdan? Ya ha dado señales de ello el exjefe de Gabinete de Ábalos en el Ministerio, Ricardo Mar, con el comunicado de Schrödinger. Una nota de prensa que lo es y no lo es al mismo tiempo. Porque niegan que existiese un comunicado oficial en el que Transportes se posicionaba a favor del rescate a Air Europa tranquilizando a los inversores de la compañía de Pepe Aviones. O lo que es lo mismo, influyendo en el mercado, que es algo que les gusta hacer mucho a los socialistas.

Luego, Mariano Pavón se ha llevado la palma. Con el "¡QUE NO!" y con los gestos rimbombantes de manos enrevesadas con los que parecía querer reafirmarse consiguiendo el exacto efecto contrario. ¿Cómo se pagaban los gastos en Ferraz? "Nunca dábamos billetes de 500, 200 o 100". Adiós a las chistorras. Mano para la derecha. "Tenías que explicar los principales conceptos del gasto". Mano para la izquierda. "Había que justificarlo con fecha, concepto y ticket". Manos juntitas en el centro centrado. Y le puso Leticia de la Hoz, letrada defensora de Koldo García, una hoja de gastos de su cliente. Ni concepto, ni fecha. Solo firma y cantidad. 4.000 y pico de lereles. Mariano Moreno Pavón no sabía dónde meterse. Sus manos ya cogían la manzana, se la comía y la tiraba. Andaba el tipo en la Feria de Sevilla, con su trajecito sin corbata, rayita y pelo para el lado y su barba perfilada. Por si había duda le pusieron otra hoja de mil y poco euros. "El Tribunal de Cuentas no tiene las hojas de gastos, tiene los asientos contables". Pues menos mal, hijo. "El PSOE conserva todas las copias de las licitaciones y los tickets". Eso es para estudiarlo. Ya podrían ofrecerlo en una web para dar ejemplo de la transparencia que promulgan.

Mariano Moreno Pavón no era el único al que el nervio le retorcía por debajo del traje. Carlos Moreno – María Jesús Montero: "Pongo la mano en el fuego por mi jefe de Gabinete"— acusado por Aldama de cobrarle 25.000 euros por influir en un aplazamiento tributario a una de sus empresas: "Koldo me llamó en varias ocasiones para que me reuniera con Aldama pero no recuerdo por qué". Vaya hombre. Qué mala memoria. Mecachis, de nuevo. Carlos Moreno dice que no influyó en nada. Que habló con Aldama en dos ocasiones por temas tributarios y que "dio traslado" a la Agencia Tributaria. ¿Y para qué se reunía si no podía hacer nada? "Recibo unos mil o mil quinientos whatsapps al día". Las nuevas tecnologías, que son muy malas. "Koldo era una persona hiperbólica en su expresión". Y más cosas.

Y el que quedaba. Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes. El ideólogo, según ha dicho él mismo, del comunicado de Schrödinger. "No fue una nota de prensa, fue un argumentario o un guión para hablar con algunos periodistas económicos". Como si importara demasiado el cómo influir en el mercado. Como si fuera habitual que el secretario de Estado del ramo llamase al asesor de una empresa que fue rescatada. "Mantengo una conversación con Aldama de dos minutos, me molestó porque entendía que esa conversación no se debía producir". Menos mal que le molestó. Nos quedamos más tranquilos. "No recuerdo en ningún momento hablar de la nota de prensa con Aldama". La UCO y los mensajes aportados dicen lo contrario. "Escribí tres párrafos de la nota de prensa". Ah, bueno, cortita y al pie, dí que sí. "Me reuní dos veces con Hidalgo en el Ministerio". Lo estás arreglando. "La segunda en el despacho de Ábalos". Lo bordas. Hidalgo, Koldo, Ábalos y Aldama "estaban nerviosos". Pues eso, un lorazepam.