Pedro Saura reconoce haber llamado por teléfono a Aldama por el rescate de Air Europa: "Fue por cortesía"

El exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura, ha reconocido este miércoles en el Tribunal Supremo haber llamado al empresario Víctor de Aldama por orden de Koldo García para tratar el rescate de la aerolínea Air Europa.

Air Europa recibió un rescate de 475 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. La Justicia investiga si la trama Koldo recibió contraprestaciones por parte de José y Javier Hidalgo a cambio de que el Ministerio de Transportes se posicionara a favor del rescate; algo que habría tranquilizado a los inversores de la aerolínea.

En su declaración como testigo, Saura ha explicado que fue el exasesor ministerial de José Luis Ábalos el que le trasladó que debía atender a Aldama. "Aldama me envía un mensaje, no sabía quién era. Al hilo de ese mensaje, recibo un mensaje de Koldo que me dice: ‘¿Puedes atender a ese señor?’ y le dije que sí", ha explicado.

De esta forma, ha aseverado que se sintió incómodo durante la conversación porque entendía que era ilícita: "Mantengo esa conversación de dos minutos, me molestó porque entendía que esa conversación no se debía producir, pero le traslado que es el Consejo Rector el que tiene que decidir". Acerca del contexto de la conversación ha espetado que lo "entresacó" él porque sus subordinados le habían advertido que "el presidente del Zamora andaba por el Ministerio". Por ello, entendió que era la misma persona quien le hablaba para tratar el tema de Air Europa.

Según su relato, la idea de realizar un comunicado posicionando a Transportes a favor del rescate fue idea suya; algo para lo que contó con el visto bueno de Ábalos. Posteriormente, estudió el caso y prefirió realizar "un argumentario" que sería trasladado a varios "periodistas económicos".

"Lo que recuerdo de aquello es que me habla del rescate de Air Europa, yo le digo que no depende del Ministerio y no le pude hablar de la nota de prensa porque ya había tomado la decisión de no hacer el comunicado y sí de hacer una especie de argumentario", ha ahondado sobre la conversación con Aldama.

Choclán desmonta a Saura

Sin embargo, el letrado defensor de Aldama, José Antonio Choclán, ha aportado mensajes de su cliente con el consejero de Air Europa Javier Hidalgo. Estos fueron enviados media hora después de la conversación de Aldama y relataban parte de la llamada asegurando que Saura estaba escribiendo en ese momento la nota de prensa. "Por si le auxilia la memoria", le ha espetado Choclán.

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