El Grupo Popular en el Congreso ha presentado su enmienda a la moción de Vox –que entre otras medidas prioriza el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional– con la que pretende trasladar a la Cámara Baja "el alma del acuerdo en Extremadura".

Del mismo modo, el PP exige al Gobierno que desarrolle una política migratoria clara y responsable y que, de forma inmediata, se adapte la legislación española al Nuevo Reglamento Europeo aprobado este año.

La enmienda del PP insta al Ejecutivo a: "desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y Estado de Derecho, una política migratoria clara; promover el acceso a todas las ayudas (...), inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real; establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente".

Para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, propone un sistema que exija un arraigo real y prolongado, "basado en un empadronamiento histórico (mínimo de 10 años para compra y 5 de alquiler)" y que tenga en cuenta criterios de "vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa" como evidencias de la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio.

El texto de los populares también señala que debería "excluir a aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años".

Fuentes parlamentarias del Partido Popular han trasladado a Libertad Digital que Vox ha rechazado su enmienda a la moción sobre la prioridad nacional, que se debate este miércoles en el Congreso. Los de Santiago Abascal se niegan a que, como solicitaba el PP, la propuesta pudiera votarse por puntos, lo que habría facilitado un apoyo parcial.