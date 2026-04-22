Santiago cierra su aeropuerto temporalmente: así cambia el mapa de vuelos en Galicia

El Aeropuerto de Santiago de Compostela inicia este jueves 23 de abril un cierre temporal de 35 días para acometer la renovación integral de su pista, una actuación que obligará a redistribuir el tráfico aéreo en Galicia y que coincide con un descenso continuado de pasajeros en la terminal.

El Aeródromo de Lavacolla permanecerá sin actividad entre el 23 de abril y el 27 de mayo para ejecutar unas obras que afectan tanto al pavimento como a los sistemas de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad. La pista no se renovaba desde 2008, según los datos oficiales.

Los trabajos comenzaron a mediados de enero en horario nocturno, lo que permitió mantener la operativa habitual hasta ahora. Con el cierre total, se completa una intervención que busca actualizar las infraestructuras y mejorar las condiciones técnicas del aeropuerto.

La Coruña absorbe el tráfico

Durante este periodo, el Aeropuerto de La Coruña, Alvedro, asumirá la mayor parte de las operaciones que habitualmente se realizan en Santiago. La infraestructura coruñesa pasará de una media de entre 20 y 30 vuelos diarios a superar los 40, con picos que podrían alcanzar los 50 movimientos al día, lo que supone un incremento de hasta el 70%.

A los seis destinos actuales —Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Gran Canaria, Ginebra y Milán— se sumarán nuevas rutas hacia Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París, además de refuerzos en varias conexiones nacionales. En el caso del Aeropuerto de Vigo, la principal medida prevista es el refuerzo de la conexión con Barcelona durante el cierre de Lavacolla.

Refuerzos logísticos y de transporte

Para atender el aumento de pasajeros, Alvedro ha puesto en marcha varias actuaciones. Entre ellas, la ampliación del aparcamiento con 700 nuevas plazas, que se suman a las 1.200 existentes, junto a un servicio de autobús lanzadera gratuito.

La terminal también incorporará una nueva entrada, así como una puerta adicional de embarque y otra de desembarque. Además, se habilitarán 60 nuevas plazas para vehículos de alquiler, se ampliará la capacidad del servicio de taxi y se incrementará el aforo de las zonas de restauración.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha anunciado un refuerzo de las conexiones en autobús entre la Estación Intermodal de Santiago y el Aeropuerto de La Coruña para facilitar los desplazamientos de los viajeros.

Descenso de pasajeros y nuevas rutas

El cierre coincide con una caída sostenida del tráfico en el aeropuerto compostelano. Tras alcanzar en 2024 más de 3,6 millones de pasajeros, la terminal perdió más de medio millón de viajeros en un año. La tendencia continúa en 2026, con más de 180.000 pasajeros menos en el primer trimestre, lo que representa un descenso cercano al 30% respecto al mismo periodo anterior.

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Entre los factores asociados a esta evolución figura el cierre de la base de Ryanair en Santiago, así como otros elementos señalados en el sector como la entrada en funcionamiento de la alta velocidad ferroviaria hacia Madrid o la política de captación de rutas.

Finalizadas las obras, el Aeropuerto de Santiago prevé reforzar su oferta internacional. Para la próxima temporada contará con 12 destinos internacionales y conexiones directas con tres continentes. Entre las novedades figuran la ruta operada por United Airlines entre Santiago y Nueva York (a través de Newark), así como vuelos a Marrakech gestionados por Vueling. Esta compañía también incorporará nuevas conexiones nacionales con Ibiza y Jerez.

Hacia un modelo coordinado en Galicia

El cierre temporal de Lavacolla se produce en paralelo a los trabajos para definir un modelo aeroportuario coordinado en Galicia. En este proceso participan AENA, administraciones públicas de distintos niveles y agentes del sector turístico.

El objetivo es mejorar la conectividad y competitividad de las tres terminales gallegas mediante la captación de nuevas rutas. La Xunta ha anunciado un apoyo de 100.000 euros por cada nueva conexión en acciones de promoción turística en origen.

Entre las propuestas planteadas, el Clúster de Turismo de Galicia ha sugerido una posible especialización de los aeropuertos: La Coruña y Vigo orientados al tráfico profesional y de negocios, y Santiago centrado en vuelos turísticos.