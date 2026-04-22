Zapatero carga contra María Corina Machado y los venezolanos que gritaron al 'generoso' Sánchez en Sol

Tras el paso de María Corina Machado por España, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido despectivamente a la líder opositora y premio Nobel de la Paz. El férreo aliado de Nicolás Maduro en Venezuela ha hablado en el programa Mañaneros desdeñando tanto las críticas a su papel en el país lanzadas este mismo miércoles por Cayetana Álvarez de Toledo ("no se enteran del momento político en que está Venezuela", ha dicho) como a la propia Machado por no reunirse con Pedro Sánchez.

"Nunca he hablado con María Corina, no la conozco, ella nunca estuvo en los procesos de negociación cuando yo estaba", ha dicho para a continuación lamentar que Machado pasara por España y no quisiera "reunirse con el presidente que mejor ha tratado a los venezolanos en el mundo" y "al menos interesarse por esos 300.000 venezolanos" a los que "este Gobierno ha acogido", mencionando también a los líderes opositores que están en España.

"Por favor, por favor: España se ha portado con Venezuela con una gran dignidad y generosidad, y apoyando las causas sensatas de avances en derechos y democracia", ha dicho sobre el Ejecutivo sanchista.

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Zapatero también se ha referido al gran acto en Sol con Corina y a los gritos que allí se lanzaron contra Delcy Rodríguez y las críticas que se escucharon contra Sánchez y el propio Zapatero. Y ha considerado necesario recordar a los venezolanos que estaban "allí gritando" contra Pedro Sánchez que "todos están ahí porque el Gobierno de Sánchez les ha permitido tener una vida digna aquí porque no podían en su país".

En su opinión, "en la vida es muy importante saber quién es agradecido y reconocer a los demás". Ha señalado que él trata de hacerlo siempre, mencionando que reconoce "el cambio que hubo en Venezuela y que la política de diálogo de Marco Rubio con Jorge Rodríguez es una política que funciona".

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Sobre la operación que concluyó con Nicolás Maduro apresado y el proceso abierto en Venezuela, Zapatero se ha jactado de que él ha liberado a "decenas y decenas de presos antes de Trump y con Trump". Del operativo que capturó a su amigo, ha apuntado que es un movimiento que merece "todos los reparos" desde el punto de vista de la legalidad internacional. Y ha elogiado a Delcy Rodríguez, a la que ha atribuido en exclusiva la puesta en marcha de la ley de amnistía. Según Zapatero, esta ley de amnistía "no estuvo establecida en el acuerdo con Estados Unidos".