Acorralado por sus socios, Sánchez dice que hará a Cataluña y España "países mejores"

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Sánchez dice que el Gobierno "va a hacer a Cataluña y España países mejores"

Pedro Sánchez totalmente acorralado por sus socios en la sesión de control en el Congreso, ha señalado que el Gobierno va a hacer a Cataluña y a España "países mejores". El presidente ha respondido así, a las palabras de Miriam Nogueras que denunciaba la imposición de la regularización de inmigrantes, la corrupción que rodea al Ejecutivo y al PSOE, y pidiendo además que se convocasen elecciones. Desde el PP, han cargado contra estas declaraciones del líder socialista, señalando que con Sánchez "gana el separatismo" y perdemos, dicen, todos los españoles.

El Juicio Salvatrucha

En El Salvador arranca el juicio masivo a casi 500 cabecillas de la Mara Salvatrucha. Se enfrentan por primera vez a un proceso penal de audiencia abierta por 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29 mil homicidios. También por extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. Según las últimas cifras del Gobierno, las pandillas mataron a 200 mil ciudadanos. La fiscalía asegura que van a saldar una deuda histórica.

Rebeca Grynspan, candidata de la ONU

La candidata a Secretaria General de la ONU, Rebeca Grynspan, insiste en que su proyecto será de talante reformista, convencida con la paz, el desarrollo y los derechos humanos. De ser elegida para el cargo, asegura que hablará con todos los miembros del consejo de seguridad, muy criticado en los últimos años, por la falta de representación de varios países. Está previsto que a finales de julio, los 15 miembros de ese consejo debatan a puerta cerrada sobre los candidatos. A finales de año será cuando la Asamblea General formalice el nombramiento.

"Irán a pasado de tener la armada más letal de Oriente Medio a comportarse como una banda de piratas"

La Casa Blanca asegura que la captura de 2 buques internacionales en el estrecho de Ormuz, no representa una violación de la tregua, porque los barcos no eran ni de EEUU y tampoco de Israel. Desde Teherán acusan a los 2 buques de intentar atravesar Ormuz, sin su permiso. Estas últimas acciones, elevan aún más la tensión entre ambos países complicando las negociaciones. Unos hechos que la Guardia Revolucionaria estaría aprovechando para intentar dar un golpe de estado. El ala dura del régimen estaría intentando tomar el poder y poner fin a las negociaciones con EEUU.

La principal amenaza de Alemania

Y Alemania presenta una nueva estrategia militar para reforzar sus fuerzas armadas para tener en un futuro el ejército más fuerte de Europa. Así lo ha confirmado el ministro de defensa, señalando que el objetivo es hacer frente a Rusia al ser dicen, la principal amenaza. Para 2035, el número de soldados debe aumentar hasta los 260 mil y el de reservistas hasta los 200 mil. Se estima que casi 500 mil militares puedan hacer frente a una posible agresión rusa, junto con los aliados europeos y la OTAN.