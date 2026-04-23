Aldesa, el escándalo en ciernes del sanchismo en el que también aparece Zapatero

A finales del año 2019, la constructora madrileña Aldesa atravesaba enormes dificultades económicas. La empresa de la familia Fernández Rubio tenía 245 millones de deuda en bonos, cuya cotización se había desplomado. Por si le faltaran malas noticias a la compañía, la agencia Moody's rebajó su calificación crediticia hasta el bono basura.

En este contexto tan complicado apareció el recurrente capital chino en forma de caballo blanco. El gigante de la construcción China Railway Construction Corporation (CRCC) desembolsó cerca de 300 millones de euros por el 75% del accionariado de Aldesa. Posteriormente, CRCC se hizo con el 99% del capital, en contra de la familia Fernández Rubio que denunció sin éxito en los tribunales a la multinacional china por supuesto fraude de ley.

Con la llegada del dinero asiático se suponía que los problemas de Aldesa y de sus acreedores iban a terminar, pero todo lo contrario. Desde esa operación de compra, la empresa no paró de registrar pérdidas millonarias, acumulando un patrimonio neto negativo de 445 millones de euros. Esto habría supuesto la quiebra inmediata de la constructora si no fuera porque CRCC concedió 320 millones de euros en préstamos participativos a su filial española. Sin embargo, esto no fue suficiente para salvar a la compañía.

En octubre de 2025, Aldesa recibió otra importante inyección de capital, pero esta vez por parte del Estado español, a través de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (Cesce). Este organismo, gestionado por el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, le concedió una línea de avales de 130 millones de euros a Aldesa, que la constructora usó como garantía en diferentes concursos de obras a los que se presentó.

Se da la circunstancia de que la China CRCC fue vetada en EEUU por la Administración Trump. El gigante del ladrillo fue incluido en la lista negra por sus vínculos con el ejército de la dictadura comunista y su implicación en infraestructuras consideradas "desestabilizadoras" por EEUU, como la construcción de un puente sobre el Canal de Panamá. Anteriormente, el Banco Mundial ya había vetado durante años a la empresa china. La inhabilitó para participar en proyectos financiados por el Banco Mundial por haber llevado a cabo prácticas fraudulentas.

¿Por qué el Estado español avalaría a una constructora china que tenía estos antecedentes y que estaba en la lista negra de EEUU? Una vez más, detrás de la respuesta aparece la silueta de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha desvelado El Confidencial, en octubre de 2021, Aldesa, ya en mano de los chinos, se comprometió a pagar 5.000 euros al mes más IVA a Análisis Relevante. Sí, la empresa de Julio Martínez que cobró de Plus Ultra y que pagó cientos de miles de euros a Zapatero y sus dos hijas. A cambio de ese pago, Análisis Relevante le entregaría a Aldesa informes de geopolítica y le encontraría proyectos de construcción.

El caso Aldesa entronca con la investigación que la UDEF está llevando a cabo a la empresa del amigo de Zapatero por el caso Plus Ultra. De hecho, la UDEF tiene en su poder varias conversaciones entre dirigentes de Aldesa y Julito Martínez.

No es de extrañar que los proyectos que ofreció el amigo de Zapatero a la constructora china fueran en países como Venezuela o República Dominicana. China, Venezuela y República Dominicana son tres de los escenarios de influencia del expresidente socialista.

Aunque ninguno de los proyectos ofrecidos por Análisis Relevante a Aldesa fructificó, el desembolso total pagado por la constructora china a Julio Martínez superó los 125.000 euros y se extendió, al menos, hasta febrero de 2023.

Si bien esa vía de negocio abierta por la constructora en Iberoamérica no fue muy rentable, al menos en apariencia, lo cierto es que en nuestro país la cosa les fue mejor por su relación con el Gobierno español. Desde 2021 —año en que empezó a pagar a Análisis Relevante— hasta 2026, Aldesa se adjudicó, al menos, 50 millones de euros en contratos públicos del Gobierno, de departamentos como ADIF, la Dirección General de Carreteras o el Ministerio de Agricultura.

Según las fuentes consultadas por El Debate, la contratación de Análisis Relevante por parte de Aldesa se enmarcó en "una estrategia de posicionamiento institucional en un momento de elevada competencia por los grandes contratos públicos, especialmente aquellos vinculados a fondos europeos y a la reconstrucción tras episodios extraordinarios como la dana".

El caso mascarillas, Plus Ultra o Air Europa y sus nexos con el sanchismo centran ahora mismo la atención mediática y política. Veremos si en los próximos meses a esa lista de nombres no hay que añadir el de la constructora china Aldesa.