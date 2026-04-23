Begoña Gómez se compara con Inditex y dice que su tarea en la cátedra era "sustancialmente altruista"

La mujer de Pedro Sánchez, recién procesada por el juez Juan Carlos Peinado, ha enviado una pericial, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso LD, para tratar de negar que buscara un beneficio personal de la cátedra de Transformación Social Corporativa de la Complutense que codirigía y para la que contó con la ayuda de una asesora de Presidencia del Gobierno.

Frente a la tesis del juez, que sentará en el banquillo a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, el escrito aportado por Begoña Gómez sobre las cátedras extraordinarias como la que ella llegó a codirigir en la Complutense sostiene que estas cátedras proceden de acuerdos público-privados que buscan un "interés común" en un intento de demostrar que la suya nada tienen que ver con el hecho de que ella fuera mujer del presidente del Gobierno. También pretende negar que buscara lucro o prestigio.

Afirma el escrito con el que Begoña Gómez busca exculparse del delito de corrupción en los negocios que es "habitual que participen profesionales no vinculados a la universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza".

"Por esta razón, ni la dirección ni la impartición de docencia o la realización de talleres y seminarios es un elemento de conformación de la carrera profesional de las personas comprometidas en el proyecto. Antes bien, se trata de una actividad sustancialmente altruista (pues su objetivo es aportar a la sociedad la experiencia de personas que ya son profesionales reconocidos en su sector) que, como mucho, les permite el encuentro y la actualización de conocimientos, razón que explica por qué la dirección de estas Aulas y Cátedras no está normalmente retribuida y por qué a las personas que intervienen como docentes se les abona una cantidad compensatoria muy reducida por su tiempo y dedicación", añade la pericial con la que Begoña Gómez pretende demostrar que su colaboración en la cátedra era prácticamente una contribución a la sociedad.

En el escrito son llamativas también algunas de las comparaciones de la cátedra de Begoña Gómez con otras nacidas de esa colaboración público-privada: "Las cátedras de esta naturaleza nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional de quienes intervienen en ella. No solo porque desde la perspectiva curricular del personal universitario apenas puntúan como mérito susceptible de computarse en los procesos de selección o porque nada aporta profesionalmente a las personas privadas que ha colaborado en ella, sino porque no tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la Cátedra Inditex de la Universidad de La Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización".

El escrito analiza a lo largo de 38 páginas el régimen jurídico de las cátedras extraordinarias y examina un total de 50 cátedras, con las aportaciones privadas de sus colaboradores. Mientras, Peinado tiene bajo la lupa entre otras cosas las aportaciones y gestiones de Begoña Gómez y su asesora para atar los patrocinios.