Borja Sémper prepara su regreso a la política tras meses apartado por un cáncer

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, se dispone a retomar su actividad política tras permanecer casi diez meses de baja a causa de un cáncer que le ha mantenido alejado de sus funciones.

Su regreso público se producirá el próximo 5 de mayo en Madrid, donde protagonizará un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, según ha informado la propia entidad. No obstante, fuentes del PP han indicado a Europa Press que no se descarta que participe en algún acto previo a esa fecha.

Sémper anunció el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno, si bien precisó entonces que había sido detectado en un estadio inicial, con expectativas médicas de "curación".

Reapariciones durante la baja

Durante su baja, el dirigente popular ha ido reapareciendo de forma puntual. El 8 de diciembre comunicó en redes sociales que había finalizado el tratamiento de quimioterapia tras cuatro meses. "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", escribió.

Días después, el 21 de diciembre, acudió a la sede nacional del PP, en la calle Génova, donde siguió el recuento de las elecciones en Extremadura junto al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, además de otros miembros de la dirección.

Pendiente de intervención quirúrgica

Asimismo, el 7 de enero asistió al primer comité de dirección del año del PP, aunque no retomó entonces su agenda habitual, ya que estaba pendiente de una intervención quirúrgica, según señalaron fuentes cercanas.

Con su participación en el acto previsto en mayo, el portavoz popular retomará su actividad pública.