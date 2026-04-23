El director socialista del INAGA que favorecía los proyectos de Forestalia alardeaba de ser "un hombre de partido"

El trabajador del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Óscar Fayanás, ha denunciado ante la Guardia Civil que el que fuera director socialista del INAGA, Jesús Lobera, alardeaba de ser "un hombre de partido" mientras favorecía los proyectos de Forestalia.

La declaración del trabajador de la entidad aragonesa ha sido recogida por un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, y en él se apunta directamente a Jesús Lobera por estar al frente de las irregularidades relacionadas con expedientes ambientales.

Sobre Lobera, este trabajador manifiesta que su puesto era "puramente político" y que además él "hacía gala de ello diciendo que era un hombre de partido, que en aquella época era el PSOE", según recoge la UCOMA. "Esta persona tenía criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental, dado que era veterinario y anteriormente había sido teniente de alcalde en Barbastro con el PSOE", añade la Guardia Civil.

De igual manera, el funcionario también ha precisado que Lobera desarrollaba con normalidad su trabajo hasta el "boom" de las renovables. El testigo declara que en la época en la que él estuvo trabajando las presiones eran tan grandes que únicamente logró que Lobera firmase tres informes desfavorables relacionados con el Grupo Forestalia. No obstante, una vez el trabajador abandonó sus funciones "estas valoraciones pasaron a ser positivas".

Por otro lado, el trabajador ha apuntado a Lobera como el responsable de ser removido de las funciones de su cargo. "Esto sucedió debido a su criterio técnico desfavorable en los proyectos mencionados anteriormente y también al criterio de contratación con las consultoras externas licitadas que estaban relacionadas con el Grupo Forestalia, al ser una contraposición con los intereses de Lobera", recoge la UCOMA.

Además, el cese de sus funciones coincidió con el cese del Secretario General del INAGA que respaldaba las decisiones del funcionario y que también fue removido por decisión de Lobera. A partir de ese momento el Secretario General del INAGA pasó a ser Andrés Medina.

Recordamos que otra testigo, trabajadora del Inaga y subordinada de Fayanás, Ainhoa Ruiz, también declaró en similares términos que el que fuera director de esta entidad durante cerca de ocho años, Lobera devolvía de una manera "masiva" los expedientes que contaban con una valoración técnica desfavorable.

Clúster Maestrazgo

La UCOMA también se ha interesado por el proyecto Clúster Maestrazgo del Grupo Forestalia. El testigo ha declarado que participó en la gestión de ese expediente pero que fue separado "mediante una orden verbal de Jesús Lobera, por el informe emitido por el dicente que contenía diversas especificaciones técnicas que requerían numerosos reparos".

Entre las irregularidades detectadas destacan que el promotor quería tramitar el proyecto en 22 parques con una potencia de 50MW "siendo un fraccionamiento evidente para que se tramite autonómicamente".

Por otro lado, "otra irregularidad observada por el dicente sería la afección de la línea a dos comunidades autónomas, lo cual, por Ley, obliga a que la tramitación corresponda al MITERD [Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico]". No obstante, el encargado de la tramitación fue el MITERD en contra de los intereses de Lobera, que insistía en la tramitación autonómica a través del Inaga.

Posteriormente, Fayanás y Ruiz elaboraron un informe donde se mostraban los reparos para que este proyecto saliera adelante y se elevó a Lobera para que lo firmase. Sin embargo, este se negó a firmarlo señalando que "el "informe estaba contaminado". "". A partir de ese momento, LOBERA separa al dicente del expediente, diciéndole 'tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo'", refleja la UCOMA.

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