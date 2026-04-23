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España

La Audiencia Nacional amplía otro mes el secreto de la investigación del rescate de Plus Ultra

El juez Calama recibió el caso el pasado mes de marzo. Esta es su segunda ampliación del secreto de sumario desde entonces.

El juez Calama recibió el caso el pasado mes de marzo. Esta es su segunda ampliación del secreto de sumario desde entonces.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto de partido. EFE/Quique García | EFE

El juez instructor Luis Calama ha ampliado un mes más el secreto de sumario de la causa que investiga el presunto blanqueo de capitales de la empresa Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La compañía ha sido vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que su "amigo" y pagador Julio Martínez Martínez fuese detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Este era asesor de Plus Ultra y pagaba labores de consultoría a Zapatero y a sus hijas alcanzando unos ingresos de más de 600.000 euros.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) ha prorrogado una vez más el secreto de sumario de la causa, que volvió a los Juzgados Centrales de Instrucción después de inhibirse la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo por considerar que la investigación de los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero correspondían a la AN.

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Este órgano jurisdiccional ya se encargó de llevar la investigación de este caso aunque el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió enviarlo a los Juzgados de Plaza de Castilla porque consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España.

No es la primera vez que Calama prorroga el secreto de sumario desde que ha recibido la instrucción del caso; ya que este amplió el plazo poco después de recibir la causa. El caso parte de una denuncia de la Fiscalía en la que se denuncia el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por los dirigentes de Plus Ultra en países del extranjero.

La aerolínea recibió durante la pandemia un rescate de 53 millones de euros por considerarse una empresa estratégica para el Estado. Sin embargo, en 2021, Plus Ultra solo representaba el 0,03% y contaba con un único avión operativo. Al borde de la quiebra, podría decirse que el rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de la cartera de Montero, cambió su suerte.

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