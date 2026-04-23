El juez instructor Luis Calama ha ampliado un mes más el secreto de sumario de la causa que investiga el presunto blanqueo de capitales de la empresa Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
La compañía ha sido vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que su "amigo" y pagador Julio Martínez Martínez fuese detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Este era asesor de Plus Ultra y pagaba labores de consultoría a Zapatero y a sus hijas alcanzando unos ingresos de más de 600.000 euros.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) ha prorrogado una vez más el secreto de sumario de la causa, que volvió a los Juzgados Centrales de Instrucción después de inhibirse la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo por considerar que la investigación de los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero correspondían a la AN.
Este órgano jurisdiccional ya se encargó de llevar la investigación de este caso aunque el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió enviarlo a los Juzgados de Plaza de Castilla porque consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España.
No es la primera vez que Calama prorroga el secreto de sumario desde que ha recibido la instrucción del caso; ya que este amplió el plazo poco después de recibir la causa. El caso parte de una denuncia de la Fiscalía en la que se denuncia el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por los dirigentes de Plus Ultra en países del extranjero.
La aerolínea recibió durante la pandemia un rescate de 53 millones de euros por considerarse una empresa estratégica para el Estado. Sin embargo, en 2021, Plus Ultra solo representaba el 0,03% y contaba con un único avión operativo. Al borde de la quiebra, podría decirse que el rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de la cartera de Montero, cambió su suerte.