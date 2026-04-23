El mensaje a "los españoles" de Javier Hidalgo

Dos días después de que el exconsejero delegado de Globalia señalara en el Supremo a Calviño y Montero por el polémico rescate a Air Europa, Javier Hidalgo se ha sentado en la Comisión sobre las irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado. Ante los senadores, Hidalgo se ha negado a declarar y ha guardado silencio ante las preguntas reiteradas sobre los detalles del rescate y el papel de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Hidalgo ha alegado que ya contestó "a todas las preguntas" en una comparecencia anterior en el Senado en noviembre de 2024 y esta misma semana en el juicio que celebra el Tribunal Supremo contra Víctor de Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. "Ya manifesté todo lo relativo a este asunto, y el martes contesté a todas las cuestiones que sobre este mismo tema se me plantearon también por parte de la acusación popular, en la que están integrados sus abogados. No contestaré a sus preguntas".

Sí ha querido precisar, sobre el rescate, que su compañía "ha devuelto 650 millones, 150 millones de intereses". "Para que los españoles lo sepan", ha apostillado molesto cuando el senador Alejo Miranda ha dicho: "Parece que no tiene respuestas pero bien que le salían las palabras cuando pedía a los españoles que le den 475 millones para su empresa".

Hidalgo ha permanecido mudo mientras el senador del PP desgranaba una cascada de preguntas sobre los detalles del rescate y su vínculo con Gómez y le ha reprochado que haya "faltado a la verdad" tanto en su anterior comparecencia parlamentaria como en el Tribunal Supremo respecto a su declaración en la Audiencia Nacional. En este punto, Hidalgo ha vuelto a intervenir: "Hay que poner las cosas en su contexto", ha dicho, alegando que entonces negó reuniones con Ábalos y Koldo sobre mascarillas, "muy distinto al tema del préstamo", sobre el que sí ha admitido encuentros.