Muere un tercer paciente oncológico que recibió seis veces la dosis necesaria en Burgos

El error en la administración de un tratamiento oncológico en el Hospital Universitario de Burgos suma ya tres víctimas mortales. El último fallecido es uno de los cinco pacientes que recibieron por equivocación una dosis seis veces superior a la prescrita y que permanecía ingresado en estado crítico desde hace meses en la uci, según han confirmado fuentes del centro hospitalario a Agencia EFE.

Este nuevo deceso se produce después de que otros dos afectados murieran en diciembre, uno de ellos a las pocas horas de acudir al hospital y el segundo días más tarde. El tercero ha fallecido tras cerca de cuatro meses luchando por su vida.

Investigación judicial en marcha

La investigación judicial, abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, trata de esclarecer lo ocurrido y apunta a un posible delito de homicidio y lesiones por imprudencia grave profesional. La Fiscalía presentó denuncia por dos delitos de homicidio imprudente y tres por lesiones, si bien este último fallecimiento podría modificar la calificación de los hechos.

El origen del error se sitúa en la preparación del fármaco en el servicio de farmacia del hospital el pasado 18 de diciembre. Según explicó el gerente del centro, Carlos Cartón, el fallo se produjo en la ficha del fármaco, que guía la elaboración del medicamento, y en concreto en el número de disolución del vial, que "no se hizo como debía haberse hecho".

Hipótesis sobre el origen del fallo

Por su parte, la Fiscalía apunta en su denuncia a la implantación de un nuevo programa informático y a la creación de una base de datos como posible origen del error humano. Una hipótesis que el propio Cartón rechazó públicamente, asegurando además que "no existe riesgo" para el resto de pacientes oncológicos en tratamiento en el centro.

En el marco de las diligencias, el juzgado ha solicitado información a la empresa responsable del software para analizar la trazabilidad del proceso, mientras que también se han encargado informes forenses para determinar las causas exactas de las muertes y las lesiones sufridas por los otros afectados.

El Ministerio Fiscal presentó su denuncia después de recibir dos denuncias de afectados y otra del Defensor del Paciente. Además, incluyó en el procedimiento a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a la Gerencia Regional como posibles responsables civiles. Ambas instituciones ya avanzaron en diciembre que asumirían las indemnizaciones correspondientes, aunque sin concretar cifras hasta el momento.