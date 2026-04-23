El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado en calidad de testigo este jueves en la Audiencia Nacional en el marco de la operación Kitchen para desvincularse de los apodos que los ejecutores de la trama le habían adjudicado –lo conocían como el Barbas o el Asturiano—, y para cargar contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre el que ha dicho que "no era trigo limpio".

La Audiencia Nacional investiga una operación parapolicial que habría sido urdida por altos cargos del Ministerio del Interior del exdirigente del PP Jorge Fernández Díaz. La operación habría utilizado medios del Estado para robar a Bárcenas información comprometedora para el PP.

"Me llamo Mariano Rajoy y cada uno me llama como quiere", ha espetado el expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional. Rajoy fue señalado como "MR" por el extesorero del PP, que le acusó de ser conocedor de la "contabilidad extracontable" del PP y de ser el último responsable de la operación Kitchen.

Además, ha negado que el extesorero del PP pudiese tener grabaciones suyas en las que se demostraría que estaba al tanto de la citada contabilidad B: "Si Bárcenas hubiese tenido grabaciones las habría dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos".

Asimismo, el exlíder del PP ha aseverado que su partido rompió con Bárcenas cuando se certificó que el extesorero tenía cuentas en Suiza donde acumulaba una cantidad de 48 millones de euros. "La ruptura se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio", ha sentenciado.

Durante su declaración el ex presiente tambien ha contradicho la versión de Bárcenas y ha negado haber destruido un sobre entregado por Bárcenas con información sobre la contabilidad B del partido, afirmando que eso es "absolutamente falso".

Por su parte la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha reconocido en su declaración que mantuvo unas "ocho o nueve reuniones" con el comisario José Manuel Villarejo, acusado en este juicio debido a la buena relación que él decía tener con la prensa.

De igual manera, Cospedal ha negado realizarle ningún encargo al comisario. "Yo le hice preguntas, pero no encargos. Son cosas distintas". Ha señalado durante su intervención.

"MR"

El extesorero popular señaló en su declaración de este lunes como testigo que le pidió a un "experto informático" que borrase los audios que tenía en la nube de "MR". Estas siglas corresponden, según el testimonio de Bárcenas, al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según su declaración Bárcenas le entregó una nota a un contacto con conocimientos de informática durante su estancia en Soto del Real en la que se leía: "Álex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada, ese es mi compromiso".

La grabación con Rajoy, según su declaración, se trataría de una conversación en el despacho del expresidente en la que Bárcenas le informó sobre el saldo de las cuenta de los populares. "Le entrego la última hoja de esos movimientos y, al ver los documentos, él se extraña mucho", declaró Bárcenas el lunes. "Él se da la vuelta en el sillón y lo introduce en el destructor de papeles", añadió.

"El Asturiano"

De igual manera, otra de las referencias al expresidente español en este juicio han venido de la mano del inspector jefe responsable del ámbito policial de la operación Kitchen durante la primera jornada de declaraciones testificales. El inspector precisó que el comisario José Manuel Villarejo se refería en sus anotaciones y grabaciones a Rajoy como el Asturiano y el Barbas.