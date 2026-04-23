Una perito judicial llamada a declarar a petición de las defensa ha asegurado que hubo "falta de transparencia" en la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la adjudicación de compra de mascarillas a la empresa de la trama Koldo ‘Soluciones de Gestión’.

Las estrategias de defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pasado por desacreditar dicha auditoría encargada por Puente dentro del Ministerio con la que el dirigente socialista buscó encapsular la corrupción del Ministerio en Ábalos y Koldo. Por ello, este jueves han declarado en el Tribunal Supremo las tres técnicos del Ministerio que realizaron la auditoría acompañadas por una perito judicial que ha valorado el informe.

En concreto, la perito Lourdes del Amo ha criticado la auditoría realizada por las técnicos ministeriales Sara Anguita Fernández, Ana Balbás y Belén Roel de Lara. Del Amo ha tachado la auditoría encargada por Puente como un documento en el que existe una clara "falta de transparencia". Así, ha aseverado que la auditoría se encuentra sesgada y que habría buscado señalar directamente a Koldo y a Ábalos: "Yo no valoro si la auditoría está bien o mal hecha, solo valoro que contiene sesgos y recoge textos interpretativos que la alejan del procedimiento".

Por su parte, las técnicos que han realizado la auditoría han defendido que el documento se trata de una auditoría interna y que no debe cumplir los requisitos de un documento público. De hecho, una de las técnicos han respondido a la perito judicial espetándole que la auditoría no contienen "juicios de valor" sino que citan los hechos en los que se encuentran involucrado el exministro y el que fuera su mano derecha.

Asimismo, las auditoras han ratificado que los cargos del Ministerio de "no habían buscado otras ofertas" ni otras posibilidades de compra de mascarillas que no fuera la propuesta presentada por Soluciones de Gestión. Aun así, han explicado que su información se circunscribe al Ministerio y que no tenían la certeza de que Puertos del Estado o Adif hubiesen buscado otras empresas distribuidoras de mascarillas.

En otro orden de cosas, las auditoras han certificado ante las preguntas del Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que el cambio del pedido de 4 a 8 millones de mascarillas en el primer pedido a Soluciones de Gestión por parte del Ministerio se dio "en 13 minutos". Es decir, que se dobló la cantidad del primer pedido en menos de media hora desde que se firmara la primera orden de compra hasta que se hiciese el cambio para terminar adquiriendo ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado pero por orden de Koldo García.

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