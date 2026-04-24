Carolina España destroza a Montero: "No ha hecho nada ni como consejera ni como ministra"

La portavoz del Gobierno Andaluz y Consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social Carolina España ha querido eliminar el tópico de que Maria Jesús Montero esté poniendo fácil la victoria del PP en las elecciones de Andalucía, pero ha afirmado: "Montero representa el pasado. La gente lo que quiere en la calle es la moderación y la estabilidad de Juanma Moreno".

En lo que se refiere a las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en plena campaña andaluza en las que ha afirmado: "Interesa a España, a toda España, que Cataluña esté bien financiada", Carolina ha reconocido que "es una vergüenza lo que ha ocurrido".

Además, Carolina ha señalado en La Noche de Cuesta que se celebra en Málaga que "Andalucía está siendo maltratada permanentemente por un sistema de financiación injusto. Montero no ha sido capaz de poner un fondo transitorio para compensar Andalucía". La portavoz ha añadido que Montero sería "una magnífica candidata para Cataluña" porque está siempre privilegiando a esa comunidad.

Ha afirmado que, durante ocho años, Montero "no ha sido capaz" de resolver el problema de la infrafinanciación de Andalucía. Además, ha añadido que tampoco ha puesto en marcha un fondo transitorio que compense a Andalucía y que evite que esté por debajo de la media. "Un fondo de 1.500 millones de euros", ha subrayado, que no impulsó cuando era consejera de Hacienda. En este sentido, sostiene que no ha hecho "ni lo uno ni lo otro", pero que sí ha privilegiado "permanentemente a Cataluña". En definitiva: "No ha hecho nada ni como consejera ni como ministra".

Deterioro del servicio ferroviario

Carolina España no ha escatimado en calificativos al abordar la situación ferroviaria en Andalucía: "Es un insulto a los andaluces, a los españoles, que señores como estos estén gobernando este país", ha afirmado con contundencia, señalando directamente al Ejecutivo por la gestión de la red. La consejera ha puesto el foco en el impacto que ha tenido la interrupción del servicio: "El hecho de que Málaga haya estado tres meses sin AVE, es una vergüenza, no podíamos haber pensado que nos dejarían una Semana Santa tirados de esta manera a Málaga".

España ha cuestionado el anuncio de la reanudación del servicio, insinuando una motivación política: "Parece que nos han hecho como un favor y lo hacen justo porque empieza esa noche la campaña electoral". Además, ha advertido de que la recuperación no será en condiciones normales: "Un AVE que al final va a ser por una sola vía, con lo cual la frecuencia de los trenes se va a reducir considerablemente, va a haber menos trenes, el tiempo de recorrido va a ser mucho más largo".

La consejera ha atribuido la situación a la gestión de las infraestructuras: "No están llevando a cabo los mantenimientos necesarios, por eso se les cae un talud y tardan tres meses en arreglar una sola vía". A su juicio, el problema es estructural: "Pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios que haya tenido nunca este país". Y ha añadido: "Es que es tremendo que todo lo que tocan, aquí vamos para atrás como los cangrejos, es que es un atraso permanente".

España ha ampliado la crítica a la inversión general en la región: "En Andalucía en concreto y en Málaga en particular se han cubierto de gloria porque es que no han hecho ni una sola inversión".

El accidente de Adamuz

En relación con el accidente ferroviario, la consejera ha mostrado preocupación por la gestión posterior: "Cada vez que conocemos una nueva información se nos ponen los pelos de punta, ¿qué está ocurriendo? Si se están ocultando pruebas, ¿qué es lo que está pasando?"

La portavoz ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas: "Alguien tiene que asumir responsabilidades en este Gobierno, nadie da la cara". Y ha subrayado la gravedad de lo ocurrido: "Han fallecido 47 ciudadanos en ese accidente y parece como que ha sido algo normal".

Finalmente, ha defendido el derecho de las víctimas a conocer la verdad: "Los familiares y las víctimas se merecen justicia, respeto y conocer toda la verdad, llegar hasta el final". Una exigencia que, según ha explicado, guía la actuación institucional: "Queremos llegar hasta el final y que se sepa toda la verdad. Es de justicia y se lo merecen las víctimas y sus familiares".