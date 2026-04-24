Santaolalla igual no es homófoba sino tonta

Durante mucho tiempo se nos ha dicho que sacar del armario públicamente a un homosexual que lleva su vida personal de forma discreta y privada es un acto homófobo. Por tanto, que la tertuliana profesional Sarah Santaolalla haya hablado de las relaciones con hombres de Vito Quiles, tanto si es verdad como si no, sería homófobo porque en ambos casos lo haría bajo el supuesto de que es denigrante ser calificado como homosexual. Es una teoría que nunca me ha resultado convincente. Es un poco como calificar automáticamente de machista cualquier ataque a una mujer.

En este último caso, la izquierda ya ha refinado la reacción pavloviana de su grey para que salten como hienas cuando la atacada es una intachable mujer de izquierdas y miran hacia otro lado silbando cuando la perjudicada es tan, tan fascista que ni siquiera es realmente una mujer. Y aun así, recordar que Irene Montero o la propia Santaolalla han llegado a donde han llegado por ser pareja de no es machista, es simplemente verdad. Como es verdad decirlo de Ana Botella, por cambiar de acera política, o del marido de Nadia Calviño, por cambiar de sexo.

El problema de Santaolalla es que, en el caso que nos ocupa, la izquierda aún no ha entrenado a los suyos para que automáticamente consideren un crimen nefando sacar a los gays de izquierdas del armario y algo encomiable hacerlo con los homosexuales de derechas. De modo que se ha tenido que comer que algunos de los moderadores de las tertulias donde acude, con mucha mayor experiencia y capacidad para moverse dentro de los ambientes progresistas donde medran todos, le hayan afeado sus palabras. Dejando claro, eso sí, que el malo, malo de verdad es Quiles, por supuesto. Sólo faltaba. Y nada de decir la palabra que empieza por hache y acaba por fobia.

El caso es que yo no creo que la que se inventa agresiones sea homófoba por sacar del armario al pesao al que acusa falsamente. Me parece más bien que como cree firmemente que la derecha es homófoba, supuso que eso dañaría la imagen de Quiles entre quienes lo siguen y admiran. Lo cual demuestra que no tiene ni la más remota idea de cómo piensan quienes no piensan políticamente como ella. No es extraño; de hecho, es un hecho estudiado en psicología social. Desde al menos el estudio de Jonathan Haidt, explicado e interpretado en su libro La mente de los justos, sabemos que las personas de derechas entienden mucho mejor qué piensan los de izquierdas que viceversa.

¿A alguien le extraña? En la izquierda se puede entrar a vivir. Tus ideas son constantemente repetidas y reforzadas por toda la cultura popular y todos los telediarios, incluidos los supuestamente de derechas, que se limitan a no alabar todo lo que hace Pedro Sánchez mientras dan altavoz a todos los tópicos progresistas. En cambio, para saber qué piensa la derecha tienes que hacer un esfuerzo de búsqueda consciente. ¿Cómo no va a pensar Santaolalla que la derecha es homófoba, si posiblemente su único contacto con ella son las tertulias en las que participa y donde se chillan eslóganes unos a otros sin profundizar más de dos dedos?

Pero claro, igual Santaolalla sí es homófoba y el tonto soy yo por darle tantas vueltas a lo que dice la paseadora de cabestrillos.