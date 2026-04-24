Detenido un aficionado de la Real Sociedad por las peligrosas maniobras en la A-66 contra una furgoneta del Atleti

La Guardia Civil ha comunicado la detención de un seguidor de la Real Sociedad como presunto autor de las peligrosas maniobras realizadas en la autovía A-66 tras la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla. En el vídeo difundido, se puede observar cómo varias furgonetas de color negro intentan apartar de la vía a otra que portaba una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid.

La difusión de las imágenes evidenció la gravedad de las maniobras realizadas por el conductor y permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo.

Para ello, se solicitó la colaboración de la Comandancia de Guipúzcoa, lo que permitió que el arresto del hombre de 33 años, que protagonizó un episodio de violencia vial, se practicara por componentes de la Policía Judicial de San Sebastián en la ciudad.

Bengalas en la autovía

Por otro lado, la Guardia Civil de Badajoz detuvo al conductor y al ocupante de un vehículo, ambos de San Sebastián, por presuntamente lanzar bengalas desde su vehículo a otros conductores de la autovía A-66. El ocupante del asiento delantero llevaba medio cuerpo fuera del coche mientras lanzaba bengalas.

Además, el conductor circulaba en zigzag dentro de su carril, por lo que se le dio el alto por el "grave riesgo" generado para la seguridad vial. Después de realizar la inspección del vehículo, encontraron en su interior más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico.