El juez enviará a un médico forense a casa de Mouliaá para analizar la supuesta baja que le impide declarar

El magistrado titular del Juzgado Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha aceptado la petición del expolítico Íñigo Errejón de enviar a un médico forense a casa de la actriz Elisa Mouliaá para comprobar si su baja –excusa que le ha permitido no acudir a la declaración de este viernes— es fiel a la realidad.

Mouliaá estaba citada en los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar acerca de la querella interpuesta por el exportavoz en el Congreso del Gurpo Parlamentario Sumar por calumnias. A pesar de que Mouliaá no ha acudido a la cita, el juez ha tomado declaración a Errejón y a dos testigos, Borja y Soraya. Estos fueron los organizadores de la fiesta en la que se habría producido la supuesta agresión sexual por la que Mouliaá denunció a Errejón.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el juez habría ofrecido a Mouliaá la posibilidad de que esta declarase este viernes por videollamada, como lo han hecho los otros dos testigos. Sin embargo, ella lo ha negado porque, según ha alegado, su estado de salud no se lo permitía. Por su parte, los organizadores de la fiesta han negado que Errejón les extorsionase, como así lo afirmó la actriz en diferentes mensajes y vídeos difundidos en redes sociales.

En este contexto, el magistrado que instruye la causa contra Mouliaá por la supuesta difamación a Errejón ha aceptado la petición de uno de los fundadores de Podemos y habría ordenado que se un médico forense acuda a analizar la situación de salud de Mouliaá en los próximos días. Así, espera que evalúe la situación de Mouliaá y se pueda producir la declaración de la actriz con el objetivo de escuchar a todas las partes en el procedimiento.

Errejón se ha ratificado en su denuncia asegurando que fueron los testigos los que se pusieron en contacto con él al conocer la polémica denuncia contra el expolítico. Según las citadas fuentes, Errejón ha defendido que se pusieron en contacto con él para tranquilizarle asegurando que sabían que la denuncia de Mouliaá era "mentira" y que querían manifestarlo ante un tribunal. De hecho, según estas fuentes, los testigos se habrían posiconado a favor de Errejón afirmando que vieron a Mouliaá "muy tranquila" y "nada bebida" la noche en la que se produjo la presunta agresión sexual.

Esta causa se investiga de forma paralela a la que versa sobre la supuesta agresión sexual por la que Mouliaá denunción a Errejón. Respecto a esta última, Mouliaá ha cambiado de estrategia procesal en numerosas ocasiones afirmando que planeaba retirar su acusación y que el proceso siguiese adelante únicamente con la acusación popular presentada para, finalmente, permanecer como acusación particular.