El Tribunal Supremo abre una causa contra el diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación administrativa. Este delito estaría fundamentado en la presunta adjudicación directa de contratos a empresas durante su etapa de alcalde de Altafulla (Tarragona) entre el año 2011 y 2019.

Esto se produce después de que el Supremo recibiese a finales de diciembre la Exposición Razonada de la Sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de El Vendrell. Posteriormente, en una providencia de marzo de 2026 se dio traslado de las actuaciones al Fiscal para que informe sobre su competencia y el contenido de la querella.

Ahora mediante un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que "la sala acuerda: declarar su competencia para la instrucción de la causa respecto del aforado Félix Alonso Cantorné".

La Sala explica que el Diputado por la circunscripción de Tarragona "según la Exposición Razonada, versarían en torno a la contratación del aforado, siendo Alcalde del municipio de Altafulla" con dos empresas "y eventual contravención de la normativa que la regula en el sector público, por si hubiera podido incurrir en un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, entre otras razones, por el fraccionamiento de contratos para disminuir su cuantía, presentándolos como contrato menor, eludiendo requisitos de publicidad y régimen de procedimiento".

La Sala resumen que en función de la documentación de la que disponen Félix Alonso "para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno, con lo que, en principio, podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa".

No obstante, el auto señala que esto no quiere decir que la investigación se limite únicamente a este delito ya que apunta a que "no se debe ignorar, por ejemplo, que esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación".