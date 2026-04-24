Errejón, ante el segundo plantón de Mouliaá: "Confío en que la Justicia le haga responder por tantas difamaciones"

La actriz Elisa Mouliaá ha plantado en sede judicial al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, en la comparecencia convocada para este viernes con respecto a la querella por calumnias que le interpuso Errejón.

Errejón demandó a la actriz después de que esta le denunciase por un supuesto delito de agresión sexual. Por ello, el juez Arturo Zamarriego los ha llamado a declarar hasta en tres ocasiones tanto a Errejón como a Mouliaá, que todavía no se ha personado para esta causa en los Juzgados de Plaza de Castilla alegando indisponibilidad de su abogado en una ocasión y un cambio de letrado para esta nueva citación.

A su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, Íñigo Errejón ha criticado que Mouliaá no afronte su querella e intente alargar el procedimiento. "Esta es la segunda vez que vengo aquí por el mismo motivo, porque como ustedes saben, hace un mes la señora Mouliaá decidió que no se iba a presentar", ha recordado.

Así, ha adelantado que "parece" que la actriz tampoco va a acudir a la cita de este viernes ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. "Confío en que la Justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones", ha ahondado Errejón, que ha esperado que "eso suceda más pronto que tarde".

Errejón había pedido en un escrito al juez Zamarriego que hiciese todo lo posible para que Mouliaá se presentase en los Juzgados de Plaza de Castilla. Incluso planteaba que utilizara medidas "coercitivas" y que investigase si las excusas legales presentadas por Mouliaá eran reales o se trataba de una estrategia para intentar aplazar sine die enfrentarse a la querella por calumnias. La querella recrimina a Mouliaá sus sucesivas apariciones por televisión relatando la denuncia que había interpuesto contra él por la presunta agresión sexual. La denuncia, según Errejón, parte de las "mentiras" de la actriz.