La trama Koldo golpea de lleno al PSOE: 6 de los 8 clientes de Soluciones de Gestión eran socialistas

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha presentado un informe ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que revela que seis de los ocho clientes que tuvo la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión para la distribución de mascarillas dependían de cargos socialistas.

Según el informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, la empresa ‘Soluciones de Gestión’ tuvo ocho clientes finales en lo que respecta al negocio de la distribución de mascarillas. Estos clientes fueron: ADIF, Puertos del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el Servicio de Salud de Canarias, Ferrovial, Air Europa y Correos.

De los mencionados clientes, seis correspondían a organismos públicos cuyas administraciones se encontraban gobernadas por el PSOE durante la pandemia. En concreto, ADIF y Puertos del Estado dependían del Ministerio dirigido por el exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, que se encuentra siendo juzgado junto a su exasesor Koldo García en el Tribunal Supremo por las supuestas mordidas a cambio de las adjudicaciones públicas. Soluciones de Gestión distribuyó 8 y 5 millones de mascarillas a cada una de las administraciones, respectivamente.

De hecho, el informe arroja luz sobre la contratación de ocho millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado cuando Ábalos había firmado una orden de que fueran cuatro millones. "Víctor Gonzalo de Aldama habría efectuado contactos con una sociedad luxemburguesa de capital holandés, Hellange SA, para la provisión de 8 millones de mascarillas, con carácter previo a la adjudicación del contrato público"; lo que podría ser el motivo para que, en lugar de adjudicarse cuatro, se adjudicaran ocho millones.

El exsubsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, apuntó en el juicio a que esta decisión provenía de Ábalos. "Koldo me dijo que tenían que ser ocho millones de mascarillas, porque eran ocho millones o nada", aseguró antes de aclarar que "entendía" que le estaba transmitiendo "la orden final del ministro".

Las mascarillas: de 0,21 a 2,5 euros

El informe asegura que Soluciones de Gestión compró las mascarillas a 0,21 céntimos cada una de ellas y las vendió a 2,5 euros. El documento no tiene en cuenta los gastos de gestión y transporte, pero advierte que Soluciones de Gestión "preveía un importante beneficio en este contrato".

Pero, además, Soluciones de Gestión distribuyó mascarillas a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Marlaska no es afiliado socialista porque su condición de juez no se lo permite, pero es el único ministro junto a Luis Planas –Agricultura, Pesca y Alimentación— que se mantiene en el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2018.

Por su parte, las administraciones autonómicas de Canarias y Baleares se encontraban gobernadas por el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado tanto de uno como de otro con la trama. De hecho, los investigadores demostraron que Torres estaba al tanto de las adjudicaciones y maniobró para favorecerlas. La última administración gobernada por personas afines al PSOE es Correos, que ahora es presidida por Pedro Saura, el que fuera secretario de Estado de Transportes cuando operaba la trama.

Los otros dos son empresas privadas: Ferrovial y Air Europa. Aun así, cabe recordar que el Gobierno otorgó un rescate de 475 millones de euros a la aerolínea perteneciente a Globalia y acabó tomando el control de la empresa. Aldama también se encontraba a sueldo de Air Europa cobrando 10.000 euros mensuales.

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