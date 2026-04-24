Un testigo reconoce uno de los audios de la reunión con Leire Díez en la que se maniobró contra el coronel Balas

Uno de los testigos en la reunión entre la fontanera socialista Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn se ha reconocido en uno de los audios publicados en los medios de comunicación. Unos audios que la defensa de Leire Díez intenta desestimar porque, según aseguran, la fontanera no se reconoce en ellos.

El juez Arturo Zamarriego ha tomado declaración a dos testigos presentes en la reunión en la que la cloaca socialista habría tramado para intentar desacreditar al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según han revelado fuentes jurídicas a Libertad Digital, uno de los dos testigos se habría reconocido en uno de los múltiples audios publicados por los medios de comunicación. Este audio sería un corte de un archivo de 50 minutos en el que Leire Díez y Pérez Dolset hablaban con Hamlyn sobre supuestas actividades ilícitas de altos mandos policiales que se encuentran investigando las presuntas tramas de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este hecho supondría un varapalo para la defensa de Díez, que ha asegurado que no se reconoce en el audio de cerca de una hora aportado a la causa. En este audio, la fontanera socialista se expresaba en los siguientes términos sobre el coronel de la Guardia Civil: "Necesito a Balas", "Si Balas está muerto, mejor".

MÁS INFORMACIÓN EN UNOS MINUTOS