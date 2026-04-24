Zapatero agita el miedo en Andalucía y Albares consuma la claudicación en Gibraltar

"Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Zapatero entra las elecciones andaluzas

Zapatero ha irrumpido en un acto de pre campaña con María Jesús Montero en Jaén. El expresidente del Gobierno, cada vez más cercado por el caso Plus Ultra trata de movilizar a los votantes socialistas andaluces de cara al 17 de mayo bajo la estela del miedo a la derecha y el "no a la guerra". Durante su intervención el líder socialista también ha hablado de memoria histórica y de feminismo dejando a un lado el presente y el futuro de Andalucía. Montero por su parte, insiste en que "la gente está cansada", pese a que las últimas encuestas señalan que el PP con Juanma Moreno, lograría de nuevo la mayoría y el PSOE contaría con el peor resultado de su historia.

La incompetencia de Óscar Puente

Después de varios meses sin AVE entre Málaga y Madrid, el ministro Óscar Puente ha anunciado que la línea volverá a estar operativa el próximo 30 de abril a las 12 de la mañana. Un anuncio que se produce justo al inicio de la campaña electoral en Andalucía. Desde el PP, critican la noticia ya que aún se desconoce si la reapertura será completa o parcial. Un cierre que ha causado pérdidas directas en la región de más de 500 millones de euros. Los empresarios andaluces piden que solucionen ya el problema para no perjudicar la temporada de verano tal y como ha ocurrido en Semana Santa.

Abascal defiende la "prioridad nacional"

En Huelva, Santiago Abascal, ha vuelto a sacar la denominada "prioridad nacional", en relación a la regularización de inmigrantes del Gobierno. El presidente de Vox, asegura que esta medida tiene un efecto directo en la seguridad de todos y en las ayudas que "no llegan a los españoles y sí a los ilegales". También ha vuelto a cargar contra el PP, hablando de "oposición a tiempo parcial". Abascal, insiste en que su partido es el único que puede cambiar las cosas y avisa que el principal problema de Andalucía se llama Pedro Sánchez.

Un mal acuerdo

José Manuel Albares vuelve a defender el nuevo acuerdo que terminará con la valla de Gibraltar y permitirá la libre circulación de personas y mercancías. El ministro de Exteriores ha asegurado que las desigualdades entre la comarca gaditana y el Peñon "forman parte del pasado". Ha calificado el documento como "histórico" y que reforzará la democracia como una "nueva etapa de convivencia" pese a que nuestro país sigue perdiendo soberanía. Los empresarios de la zona piden respuestas claras y afean al ministro que no contase con ellos para perfilar el texto acordado.

El nuevo premio Cervantes

Y el escritor Gonzalo Celorio ha recibido el Premio Cervantes, entregado como cada año por los reyes, Don Felipe y Doña Letizia. Un acto cargado de simbolismo, donde el monarca ha destacado la vida y obra de Celorio, y ha reivindicado la buena relación entre México y España. A sus 78 años, el escritor ha defendido que la identidad mexicana no puede olvidarse de la herencia cultural española. Celorio ha recogido el premio a toda una vida dedicada a la literatura, el ensayo y la reflexión sobre la cultura hispanoamericana, con obras como "Amor Propio" o "Ese montón de espejos rotos".