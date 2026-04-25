Los tres altos cargos del PSOE colocados con sueldazos que protegen al Gobierno en el juicio de la trama Koldo

Tres de los testigos en el juicio a la trama Koldo cuya declaración ha protegido al PSOE para encapsular la corrupción en el entorno del exministro José Luis Ábalos han visto crecido sustancialmente su sueldo en los últimos años.

El exdirector de Gabinete del Ministerio de Industria y Turismo de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart; el exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y el que fuera secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, han declarado en el Tribunal Supremo. Los tres cargos socialistas estuvieron, de alguna forma, ligados a Ábalos en la etapa en la que la trama Koldo cobró presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas.

En primer lugar, el exgerente de la formación socialista en la etapa en la que Ábalos ejercía como secretario de Organización negó esta semana en el Alto Tribunal que las "chistorras" (billetes de 500 euros) pudiesen estar vinculadas al PSOE. "Nunca pedimos billetes de 500 euros al banco", aseveró en sede judicial.

Mariano Moreno pasó de ser el gerente del PSOE a presidente de la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas en enero de 2022. Este cargo de designación gubernamental se encuentra dotado con un sueldo bruto anual de más de 245.000 euros. El PSOE no ha facilitado cuánto cobraba Mariano Moreno Pavón cuando ejercía en el cargo orgánico.

Por su parte, Pedro Saura se ha proclamado el responsable de filtrar información a la prensa sobre que el Ministerio de Transportes se posicionaba a favor de otorgar el rescate a la aerolínea Air Europa consiguiendo tranquilizar a los inversores de la compañía de José y Javier Hidalgo. Según el portal de Transparencia, Saura cobraba 133.397 euros brutos anuales como secretario de Estado de Transportes.

Después de abandonar Ábalos el Ministerio, en julio de 2021, Saura fue nombrado presidente de Paradores de Turismo, cargo de designación gubernamental retribuido en un sueldo bruto anual que ronda los 200.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2023, Saura dio el salto a Correos, donde percibe un salario bruto anual de más de 234.000 euros.

Por último, Juan Ignacio Díaz Bidart aseguró en sede judicial que, a pesar de haberse reunido con la trama Hidrocarburos para conversar acerca de la licencia a Villafuel por indicación de Koldo García, no se intervino para favorecer la concesión de la licencia. Juan Ignacio Díaz Bidart, que en ese momento ejercía como jefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto, tenía un sueldo que rondaba los 39.000 euros, según el portal de Transparencia.

Según se refleja en su propia página de la red social laboral LinkedIn, pasó a ocupar el cargo de director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), una institución pública vinculada al Ministerio. Su sueldo creció exponencialmente hasta rondar los 100.000 euros. Al año, dejó el cargo.