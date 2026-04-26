Excrmo. Sr. Pedro Puchérez: emigrantes o inmigrantes, no hay "migrantes"

A Sánchez habrá que rebautizarle Puchérez. Después de ver, gracias a una filtración dizque cerdanesca (Ketty Garat sabrá) su fallido pucherazo para seguir mandando en el PSOE, no podemos archivar en la memoria, a un año de las generales, que estamos ante un pucherero electoral. Si fue capaz de poner una o dos urnas con cien votos a su nombre en uno de esos congresuelos del PSOE que dan vergüenza ajena, de qué no será capaz para seguir en la Moncloa, controlando la parte esencial de la judicatura ya a sus órdenes —Constitucional, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas— y con una docena de juicios a su nombre, el de su familia, su partido y sus gobiernos. No es que desconfiemos de su capacidad de jugar limpio; es que estamos absolutamente seguros de que sólo sabe jugar sucio, y que le gusta hacerlo.

La guerra del lenguaje

La última añagaza para ganar el pulso a la opinión pública española es que sea lo menos española posible, para lo cual está cambiando el censo electoral. En España hay un precedente: el de la ETA, que logró cambiarlo expulsando de su tierra a tiro limpio, bomba sucia y chantaje impune a más de 200.000 vascos, justo los que aborrecían la doble dictadura nacionalista: la ETA ametrallando el árbol y el PNV recogiendo las sangrientas nueces.

Sánchez ha decidido, en contra de la legalidad española y europea, y justo cuando la UE ha cambiado por completo su política de inmigración, legalizar a mansalva a todos los ilegales que estén aquí y a los que vengan. No tienen importancia los antecedentes policiales, y tampoco los penales, ni a los que están por orden judicial a la espera de juicio se les impedirá convertirse en españoles. ¿Policía? La han apartado. Han creado una bofia que, con un cursillo de unas horas, firmará la idoneidad de todos los que aspiren al pasaporte español, que les abre las puertas de la Unión Europea.

¿Pero qué problema tienen ustedes —clamaba Puchérez en las Cortes, contra PP y Vox— con la legalización de los que ya están trabajando aquí? Naturalmente, la respuesta inmediata es que están infringiendo la Ley, pero eso, al jefe de Ábalos, Koldo, Cerdán, Montoro, Ribera, Calviño y Puente no le parece un obstáculo sino un mérito. ¿Qué piensa al cenar con Begoña o invitar a su hermano, con la caravana aparcada en la Moncloa, a tomar café, sino que la legalidad es para tontos, y que ellos nunca lo han sido?

Pero además de su identificación con el delito, Sánchez ha hecho suyo un término creado por la mafia de las ONG: el de migrantes. Como a los sindicatos les parece estupenda la llegada masiva de gente sin cualificar que hundirá el sueldo de los trabajadores, también a los periodistas progres y, cómo no, a las sotanas buenistas y tontuelas de la Conferencia Episcopal, todo el mundo se ha puesto a repetir "migrantes", como si pudieran existir.

No hay migrantes, al menos en la especie humana. Migran las aves, y aún así lo hacen siempre de un sitio a otro, no al tuntún, por cualquier cielo. Los humanos nacen siempre en un sitio, ese sitio está en alguna parte, esa parte figura en los mapas, y en esos mapas están dibujadas las fronteras, de forma que es imposible que alguien nazca fuera del mapa. Hubo un tiempo en que sí: todavía se pueden encontrar en el Rastro mapas de África con un espacio en blanco que ocupa todo el centro del continente. Pero ese espacio se fue haciendo más pequeño según se iban estableciendo áreas coloniales, dentro de las cuales podía operar el estado europeo que la tenía asignada. Y cuando un siglo después se produjo la descolonización, esas fronteras no se anularon, sino que se mantuvieron y sólo fueron a veces, objeto de disputa por los nuevos países. Las fronteras se han mantenido porque son prácticas, y evitan una guerra continua por los límites que desangran las sociedades, con largas guerras que suelen acabar con dos derrotados: los que las hacen.

Todos los seres humanos nacen dentro de unas fronteras. Si dejan su tierra natal, son emigrantes, porque migran o salen de un lugar, y en su nuevo lugar son inmigrantes, porque están in, dentro, los nacidos fuera. El pasaporte es el mecanismo no violento por el que se puede pasar de un país a otro, pero para establecerse en el nuevo país, a menudo por matrimonio, tiene que cambiar su estatus legal. Deben naturalizarse como ciudadanos de su nuevo país, o doblar, duplicar, esa segunda nacionalidad con la primera, la de su país natal. Hace un siglo que todos los humanos, hasta los nómadas como los hombres azules del desierto del Sahara, que durante muchos años fueron españoles, tienen algún tipo de identificación que los liga a una zona determinada. Se pueden decir pestes de las fronteras, y queda bien, pero toda civilización desde Sumer, Egipto y la India, las ha tenido o impuesto.

Lo único que debe migrar es el gobierno de Puchérez

Al llamar migrantes a los inmigrantes, se quita legitimidad a la tierra a la que llegan, en este caso a España, que sería legítimo ocupar. Y también a ellos, porque se les niega su origen, dignidad y condición legal. Vamos, como siempre han hecho los tratantes de esclavos: carne sin identidad. Hay que insistir: aquí lo único migrante es, debería ser, el gobierno de Puchérez.