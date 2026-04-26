Funcionarios revelan el "corta y pega" después de la evaluación técnica en un informe de Forestalia. Una extrabajadora del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha declarado ante la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil que calificaron un informe ambiental de Forestalia como desfavorable y que el excargo del ministerio de Rivera, Eugenio Domínguez, le pidió explicaciones. La funcionaria relata que descubrió posteriormente, junto a una trabajadora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que los informes recibidos habían sufrido un "corta y pega" antes de llegar al Ministerio.

Los funcionarios del Inaga Óscar Fayanás y Ainoa Ruiz también relataron a la Guardia Civil irregularidades en torno a los informes ambientales relacionados con Forestalia. Estos trabajadores fueron removidos de funciones por mostrar criterios técnicos desfavorables al por aquel entonces director de la entidad, Jesús Lobera.

"Tras solicitar nuevamente informe al Inaga, se encuentran con la sorpresa de que el resultado de este último se emitió como favorable eliminando todas aquellas cuestiones que lo calificaban anteriormente como negativo", añade la Ucoma sobre la declaración a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, esta funcionaria se puso en contacto con la técnico responsable de emitir el informe, (Ainoa) "a pesar del criterio contrario de su subdirector Eugenio Domínguez, que se postuló de manera contraria a dicha solicitud".

La funcionaria del Inaga le explicó que estaba teniendo "amplios conflictos" con los responsables de la entidad en relación a los informes negativos que elaboraba relacionados con Forestalia.

"Ambas partes coincidieron en intercambiar datos de los informes iniciales, a efectos de conocer las posibles modificaciones sufridas por los mismos con posterioridad a ser llevados a cabo por la técnico de Inaga, observando cómo los informes recibidos en el Miteco eran un ‘corta y pega’ de lo emitido, omitiendo completamente las conclusiones negativas aportadas en el informe inicial de la técnico de Inaga", refleja la Ucoma.

Esta unidad de la Guardia Civil también preguntó a la funcionaria por Eugenio Domínguez y esta les manifestó que aquellos proyectos que no estaban asignados a él "era este quien los trasladaba a Tragsatec para que fueran evaluados y así poder conseguir un resultado favorable para dichos proyectos. Todo esto sin el conocimiento de los técnicos del ministerio, quienes seguían vinculados en la plataforma Sabia a los proyectos traspasados previamente".

De igual manera, en un momento determinado el propio Eugenio "pasó a hacerse responsable de determinados proyectos de renovables, encargando la gestión de la valoración a Tragsatec" y figurando como única persona asignada al proyecto en la plataforma Sabia su secretario.

La versión del Inaga

Tal y como se publicó en Libertad Digital, desde el Inaga prestó declaración a la Ucoma una funcionaria para relatar las irregularidades de la entidad y del que fuera su director Jesús Lobera.

Esta trabajadora manifestó que Lobera devolvía de una manera "masiva" los expedientes que contaban con una valoración técnica desfavorable y que fue removida de su cargo para ser sustituida por una persona con "criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental".

De igual manera, su superior también prestó declaración y señaló que el cargo de Lobera era un puesto "puramente político" y que además él mismo "hacía gala de ello diciendo que era un hombre de partido, que en aquella época era el PSOE". De igual manera, el trabajador cuestionó sus criterios técnicos teniendo en cuenta que "era veterinario y anteriormente había sido teniente de alcalde en Barbastro con el PSOE".

El testigo señaló que durante la época en la que desarrolló su trabajo únicamente consiguió que Lobera firmara tres informes desfavorables de Forestalia. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano puesto que una vez fue removido de sus funciones "estas valoraciones pasaron a ser positivas".

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