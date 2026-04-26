Liberada una menor tutelada que fue secuestrada, violada y obligada a cometer estafas

La Guardia Civil, a través de la denominada operación 'Custos-Tiscal', ha logrado liberar a una joven de 15 años de edad que se encontraba retenida en contra de su voluntad en la provincia de Huelva. La víctima, que estaba bajo la tutela de la Junta de Andalucía y residía en un centro de protección de menores en la provincia de Sevilla, fue sometida a continuos abusos durante su cautiverio.

Los hechos comenzaron cuando la víctima fue contactada por una mujer que había compartido estancia con ella en el mismo centro de protección. Esta persona, que actuaba en colaboración con su pareja sentimental, desplegó todo tipo de engaños hasta lograr convencer a la joven de que abandonara las instalaciones autonómicas sin el conocimiento, ni el consentimiento, de los responsables del recinto, para posteriormente trasladarla hasta un domicilio situado en la localidad onubense de Isla Cristina, donde quedó privada de libertad.

Para evitar que fuera rastreada por las autoridades o por sus propios tutores, los captores procedieron de inmediato a aislarla del exterior. Según detalla la investigación policial, los autores le retiraron el teléfono móvil personal y un reloj equipado con sistema de geolocalización que el propio centro de protección le había proporcionado precisamente por motivos de seguridad.

Durante el tiempo que duró el cautiverio, la adolescente no solo perdió su libertad de movimientos, sino que fue forzada a formar parte del entramado delictivo de sus secuestradores. Los detenidos la obligaron a participar activamente en diversas estafas telefónicas, para lo cual hacían un uso fraudulento de datos personales y bancarios robados a terceras personas. Con este método ilícito, realizaban compras por internet de productos de alto valor económico, tales como joyas y prendas de ropa de marca.

Además de la explotación económica a la que se vio sometida, la joven sufrió graves abusos físicos. Los agentes han constatado que uno de los miembros de la red habría agredido sexualmente a la víctima en reiteradas ocasiones, valiéndose en todo momento del uso de la fuerza, las continuas amenazas y la violencia para doblegar por completo su voluntad.

El rescate de la menor fue posible gracias a un descuido de los captores, momento de gran tensión en el que la joven logró contactar con una amiga a través de medios telemáticos para facilitarle información clave sobre su paradero exacto. Tras la exitosa liberación por parte de los agentes, la menor prefirió guardar silencio en un primer momento debido al profundo terror a sufrir represalias. Sin embargo, tras ser trasladada a un entorno seguro y en compañía de las educadoras autonómicas, se decidió a interponer la correspondiente denuncia de los hechos.

El operativo se ha saldado con la detención y puesta a disposición judicial de tres personas como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago, sumándose a uno de ellos la grave imputación por agresión sexual. Durante el registro exhaustivo de la vivienda, los agentes incautaron teléfonos, joyas y datos bancarios de múltiples perjudicados. Asimismo, se descubrió que la banda se dedicaba de forma sistemática a captar a otras personas en situación de vulnerabilidad, a quienes arrebataban su documentación bajo la falsa promesa de brindarles alojamiento y manutención, para luego suplantar su identidad en la comisión de fraudes masivos.

'Caso DGAIA'

'Caso DGAIA': Dieter Brandau habló en su podcast La Radioteca sobre los escándalos en el servicio de protección de menores de la Generalitat.

En el podcast Brandau habla de denuncias ignoradas, millones de euros y un sistema de protección de menores bajo sospecha en Cataluña.