Detenidos en Albacete por estafar 188.000 euros a 15 personas vulnerables

Detenidas en Albacete dos personas acusadas de estafar casi 188.000 euros a 15 víctimas vulnerables en distintas localidades de la provincia. Muchas de ellas desconocían que estaban pagando créditos por productos que no habían contratado y no habían recibido.

La investigación se inició a raíz de dos denuncias presentadas en la Comisaría de Albacete en las que se detectó un patrón común. Ambas especificaban que los sospechosos actuaban como comerciales de una empresa de venta a domicilio, mostraban una actitud cercana a las víctimas y se habían ganado la confianza de las mismas. Según las denuncias, ofrecían productos con precios muy superiores a su valor real en el mercado, pero acompañados de supuestos regalos o promociones exclusivas que finalmente habían resultado ser falsas.

Obtenían sus datos personales

Lejos de ello lo que hacían los detenidos durante sus visitas era obtener todos los datos personales de los afectados, con fotografías incluso de la documentación personal, para posteriormente solicitar préstamos a su nombre sin su consentimiento. Es más, según la Policía Nacional los investigados regresaban de forma recurrente a los domicilios de los estafados con excusas como renegociar pagos o cerrar expedientes, cuando en realidad lo que trataban era de conseguir nuevas firmas que implicaban más compromisos financieros o la contratación de créditos adicionales. Hechos que han provocado grandes deudas entre las víctimas que en la mayoría de los casos no eran conocedoras de la existencia de estos préstamos.

Hay 15 víctimas por toda la provincia

Con estas prácticas fraudulentas los arrestados se habrían hecho con un botín de 187.185 euros, mientras la Policía Nacional ha identificado a una quincena de víctimas entre las que se cuentan personas de avanzada edad, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad. Víctimas que residen en Albacete pero también en otros municipios de la provincia. Algunas de ellas sospechaban haber sido engañadas pero optaron por seguir pagando por miedo o desconocimiento, hasta que las cuotas se multiplicaron y se dieron cuenta de la magnitud del fraude.

Tal es la dimensión de los hechos que los agentes han llegado a detectar que los estafadores llegan incluso a reclamar supuestas deudas a familiares de víctimas fallecidas que abonaron el importe al desconocer el origen de los cargos.

Ahora los dos detenidos se enfrentan a los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

No facilitar datos personales

A raíz de este caso la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de no facilitar datos personales a desconocidos, desconfiar de ofertas demasiado ventajosas y no realizar pagos en efectivo.

De igual forma y ante cualquier sospecha de estafa, recomienda llamar al 091 o presentar denuncia aportando toda la documentación disponible.