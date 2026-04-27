El CGPJ estudiará las quejas contra el juez que investiga el caso del ex DAO por sus polémicas declaraciones

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha tomado la decisión de incoar una diligencia informativa con el objetivo de estudiar las quejas recibidas por las declaraciones del juez David Maman Benchimol, juez que investiga la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada.

Esto se produce después de que trascendiese que el Ministerio de Igualdad había presentado una carta ante este órgano del CGPJ en la que consideraba que las declaraciones del titular de la plaza Nº 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid durante su intervención en un acto en el Colegio de Abogados de Madrid eran "incompatibles" con la "imparcialidad" judicial.

De igual manera, según Europa Press, más de 100 organizaciones firmaron un manifiesto pidiendo al CGPJ que se investigue al magistrado. Según estas organizaciones en sus declaraciones se hacia referencia a que algunas de las mujeres que denuncian buscan órdenes de protección de forma interesada o que existen "ventajas" para las mujeres a la hora de denunciar.

Las declaraciones tuvieron lugar un día después de que el ex DAO renunciase a su cargo, el día 18 de febrero de 2026.

Esta comisión tiene como objetivo "resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio".

Investigación al ex DAO

A la salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer el pasado mes de marzo el ex DAO declaró ante los medios de comunicación que "me han destrozado la vida, personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto". "Muchos de ustedes ya me han juzgado, ya me han condenado sin ninguna prueba", añadió ante la prensa.

Por su parte, el abogado de la denunciante cargó contra el ex dirigente de la Policía Nacional señalando que "se ha acogido a su derecho a mentir" y que su declaración era inconexa. "Ha dicho que mi cliente es una celosa, ha dicho que le había tendido una trampa, ha hecho una serie de argumentaciones inconexas que se han contradicho entre sí", añadió al respecto.