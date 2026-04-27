El hijo de Bárcenas reconoce que habló con su padre sobre una grabación con Rajoy y Javier Arenas

El hijo del Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas, ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional sobre las grabaciones que el extesorero popular declaró tener sobre Mariano Rajoy y Javier Arenas. Bárcenas ha precisado que él habló con su padre de la existencia de un audio relacionado con ambos ex altos cargos del PP.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

"A mi me habló en su día de unas grabaciones en las que subía al despacho de Mariano Rajoy y en presencia de Javier Arenas y bueno… el detalle no me acuerdo bien […] algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí". Sin embargo, Bárcenas ha precisado que en ningún momento escuchó ninguna grabación.

Además, el hijo del extesorero ha señalado que "los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros" y que durante su estancia "le hicieron la vida imposible. En general, el testigo ha calificado de "hostil" el comportamiento hacia su padre en Soto del Real.

Por su parte, durante la jornada de hoy también ha declarado el propio Arenas y este ha sido preguntado por la supuesta grabación entre Bárcenas y él en un restaurante de Sevilla. "Nunca tuve conocimiento de esa grabación", ha precisado. Además, Arenas ha añadido que "no me provocó ninguna intranquilidad personal el hecho de que pudiera existir la grabación".

Declaración de Luis Bárcenas

El extesorero del PP aseguró el pasado lunes en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que le pidió a un "experto informático" que borrase los audios que tenía en la nube de "MR". "MR" es, según ha confirmado Bárcenas en su declaración en el marco de la operación Kitchen, "MR" es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación con Rajoy sería una conversación mantenida en el espacio del exlíder Popular en la que Bárcenas le transmitió el saldo de las cuenta del partido. "Le entrego la última hoja de esos movimientos y, al ver los documentos, él se extraña mucho", dijo antes de asegurar que Rajoy dio la conversación por finalizada: "Él se da la vuelta en el sillón y lo introduce en el destructor de papeles". Según declaró, nadie más que él conocía las grabaciones.