El jefe de la patronal catalana 'Foment' dice que Puigdemont ha evitado una crisis económica en España

Nueva muestra de adhesión y apoyo del empresariado catalán organizado al prófugo Carles Puigdemont y a su partido, Junts. El presidente de la patronal catalana y exdiputado de CiU (por la cuota de Unió) en Madrid, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado este lunes que "gracias a Puigdemont y gracias a Junts se ha posibilitado que España no entrara en una crisis económica como entró la economía francesa cuando planteó las 35 horas semanales. Junts ha sido un auténtico muro de contención para evitar que las propuestas filocomunistas o filosocialistas entrasen en lo que es la legislación empresarial".

📌 "Puigdemont ha possibilitat que Espanya entrés en una crisi econòmica" ☕ Sánchez Llibre reivindica el paper de Junts davant la jornada de 37,5 h ▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/Az52Aizxee pic.twitter.com/LGP8zwwe4D — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2026

Sánchez Llibre se refería, entre otros asuntos, a la negativa de Junts a votar a favor de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que planteó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar Yolanda Díaz. Según el presidente de Foment del Treball Nacional, el papel de Junts, el partido heredero de la corrupta Convergencia, ha sido clave para evitar la introducción en la legislación laboral de "propuestas filocomunistas". Sin embargo, ha reconocido que la alianza entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont "no ha dado buenos resultados económicos porque ha pesado más la influencia de Sumar en Sánchez que la influencia que habrían podido tener Junts o ERC".

A favor de la regularización

En cuanto a la regularización de inmigrantes, Sánchez Llibre se ha mostrado totalmente a favor de la medida impulsada por el Gobierno de Sánchez a pesar de que no cuenta con el apoyo de su principal referente ideológico, el prófugo Puigdemont. Sánchez Llibre ha manifestado que a los empresarios "nos hubiera gustado que la regularización hubiera sido fruto de un pacto entre el PP y el PSOE" y que "necesitamos la inmigración para mantener la actividad económica, generar empleo y reforzar la cohesión social".

El dirigente empresarial ha hecho estas declaraciones en el canal en catalán de Televisión Española. En una entrevista, Sánchez Llibre también se ha referido al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, al que ha acusado de haber asumido las tesis de los Comuns en materia de vivienda y de pretender "socializar la propiedad privada" con medidas como los topes del alquiler. También ha reprochado al dirigente socialista catalán que se haya retirado el plan de incentivos de la Consejería de Salud para recortar la duración de las bajas laborales.