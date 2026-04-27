El juez cita en mayo a Ignacio Escolar y a varios periodistas de elDiario.es tras la demanda de Julio Iglesias

El juez ha citado al director del diario digital elDiario.es para celebrar un acto de conciliación el próximo 28 de mayo por la información publicada en su periódico en la que se acusaba al cantante Julio Iglesias de abusar de dos antiguas trabajadoras.

A principios de marzo el cantante presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella contra elDiario.es, su director y varios de sus periodistas por realizar contra él una "campaña de desprestigio y linchamiento mediático".

Tal y como se publicó en este diario, la defensa de Iglesias, encabezada por José Antonio Choclán, señaló en un escrito que "los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado".

Ahora, la diligencia de ordenación de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza Nº 40, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, pide citar "a las partes para la comparecencia del acto de conciliación para el próximo día 28 de mayo de 2026 a las 10.00 horas en la Sala Secretaria este Juzgado". Junto con Ignacio Escolar están citadas María Ramírez, Juan Luis Sánchez, Ana Requena y Elena Cabrera.

No obstante, la diligencia especifica que las partes pueden comparecer por sí mismas "o por medio de Procurador", por lo que no tendrán que acudir presencialmente si lo desean. De igual manera, el texto advierte "que si no comparece ni alegare justa causa para no concurrir se pondrá fin al acto teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales".

La demanda de Iglesias

En la demanda presentada por el cantante español se criticaba que en el diario se publicase por capítulos un espacio llamado "Investigación Julio Iglesias" y también criticaron que todo se trataba de un montaje periodístico animado por un fin de lucro".

De igual manera, en el escrito también se criticaba una "campaña mediática" a raíz de "una mera denuncia en cuya elaboración reconoce haber participado el medio de comunicación".

En el acto de conciliación, detalló su defensa en el escrito, se buscará que reconozcan de manera pública el "comportamiento ilícito y el daño producido" con el objetivo de no tener que llegar al extremo de presentar una querella. De igual manera, la defensa pidó que se rectifiquen las informaciones "calumniosas" que se han vertido sobre él.

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