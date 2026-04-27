El PSOE eleva el tono, VOX avisa a Moreno y los médicos exigen la dimisión de Mónica García

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Estrategia del PSOE en Andalucía

Pedro Sánchez aprovecha la llamada prioridad nacional para la campaña en Andalucía. El presidente del Gobierno es consciente de las encuestas, que sitúan al PSOE con el peor resultado de su historia y con un PP que podría volver a lograr la mayoría absoluta. El líder socialista busca movilizar a sus votantes siguiendo con su discurso del miedo a la derecha, los bulos o el racismo, tal y como ya hicieron en las generales del 23-J. Los socialistas elevan el tono de la campaña, en un escenario que se les presenta complicado con el objetivo de contener el desgaste de María Jesús Montero.

VOX reivindica su papel

En Lucena, Santiago Abascal ha vuelto a criticar a Juanma Moreno en relación a la inmigración o a la gestión sanitaria para señalar que su partido será llave, dice, en estas elecciones del 17 de mayo. El líder de VOX acusa a Moreno de "tibieza" para reivindicar los acuerdos en Aragón y en Extremadura como modelo para Andalucía. Abascal sostiene que la inmigración debe ser "ordenada" asegurando que quienes llegan a nuestro país deben hacerlo "respetando las leyes" y "aportando al sistema".

La Operación Kitchen

El audio publicado por Okdiario del exsecretario de Estado, Paco Martínez, acerca de la Operación Kitchen, señala directamente a Mariano Rajoy. Este 27 de abril arranca la cuarta semana del juicio del caso con Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y el hijo de Luis Bárcenas como protagonistas. La entonces vicepresidenta del Gobierno tendrá que declarar como testigo, ya que los supuestos hechos contra el extesorero del partido ocurrieron cuando era la número dos del Ejecutivo. Entre el martes y el jueves se esperan las declaraciones de más de una decena de agentes policiales. El juicio está previsto que se alargue hasta el próximo 30 de junio.

Protestas médicas

Los médicos de toda España vuelven con una nueva semana de huelga contra la imposición del estatuto marco de la ministra, Mónica García. Los facultativos piden al Ministerio que les escuche y mejore sus pésimas condiciones laborales. Acusan a la ministra de falta de propuestas reales, de manipulación del relato y de falta de rigor en las negociaciones. Los sindicatos exigen a García que presente su dimisión ante unos paros que en Madrid, por ejemplo, han supuesto un coste de once millones de euros, con la cancelación de 150.000 citas y más de 11.000 pruebas suspendidas.