El teniente coronel Balas destaca que la trama Koldo tenía acceso directo al presidente Pedro Sánchez

El teniente coronel Antonio Balas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha destacado que la trama Koldo tenía acceso directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos buscan desacreditar a la UCO intentando sembrar las dudas sobre las pruebas aportadas por los investigadores de la Guardia Civil para restar validez a las mismas asegurando que estas podrían haber sido manipuladas. Para ello, llamó al Supremo a dos peritos que intentaron asegurar que la UCO no podría certificar que los audios aportados a la causa no habían sido manipulados.

Sin embargo, los agentes de la UCO llamados a declarar como testigos en el Alto Tribunal este lunes han defendido sus informes subrayando que era "imposible" manipular o alterar los dispositivos y han destacado el acceso que tenía la trama a Pedro Sánchez. "Se accede incluso al presidente para que dé el visto bueno y Ábalos se lo dice a Koldo con un pantallazo; lo consiguen, el acceso a altas instancias es total", ha destacado Balas acerca de la visita de Delcy Rodríguez, entonces nº 2 de Nicolás Maduro de Venezuela.

De hecho, el teniente coronel ha destacado que Ábalos hizo uso de su condición de secretario de Organización del PSOE para que la ahora dictadora venezolana viniese a España, algo que hizo por orden de Víctor de Aldama. Este suceso ha sido explicado con el objetivo de argumentar que Ábalos era determinante para la trama: "Por eso cobra lo que cobra, le dan lo que le dan, y le pagan lo que le pagan". "Ábalos hace lo más grande", ha sentenciado.

De hecho, ha aseverado que uno de los valores que tiene la "organización criminal" es "su gran capacidad de permear las distintas administraciones como la Policía o Guardia Civil; además de que tienen acceso a estamentos de alto nivel como los diferentes ministerios". "En el tema de Air Europa también se ve clarísimamente –esa influencia—, por cómo se iba a dar el rescate a partir de ICO, que dependía del Ministerio de Economía, y cómo interaccionan con Nadia Calviño; también se ve con la SEPI y en el ámbito de la trama de los hidrocarburos", ha ahondado en las influencias que tenía la trama.

Es "imposible" manipular las pruebas

Asimismo, otro de los agentes de la UCO ha asegurado que "de ninguna manera" se podría haber vulnerado la cadena de custodia de los elementos incautados por la Guardia Civil. "Es imposible", ha dicho uno de los agentes a las preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Según han relatado los agentes de la UCO, los elementos que fueron incautados por la Guardia Civil se introdujeron en una caja de Faraday, un sobre que está preparado para evitar cualquier tipo de comunicación con el exterior. Por ello, según han referido, los dispositivos tampoco podrían haber sido manipulados a distancia.

Además, los agentes han defendido que no es posible manipular los volcados para después incluirlos en los informes porque el sistema que utilizan no se lo permite. "Nosotros no podemos alterar la imagen. El símil es una cámara de fotos antigua. Cada WhatsApp es una fotografía, cuando nosotros sacamos el carrete y lo pasamos en el hardware es imposible que la podamos manipular", ha explicado uno de los agentes.

De esta forma, los agentes han advertido que "quedan muchas líneas de investigación abiertas" sobre la trama Koldo que se siguen investigando en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.

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