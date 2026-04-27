Koldo García se plantea tirar de la manta contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante su declaración como acusado en el juicio de la trama Koldo.

El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos previsiblemente declarará como acusado en el Tribunal Supremo el próximo miércoles 29 de abril. En esa misma fecha, también está programada la declaración del propio Ábalos y del empresario Víctor de Aldama. Este lunes están citados en el Alto Tribunal los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que elaboraron los informes que obran en la causa.

Fuentes del entorno de Koldo García consultadas por Libertad Digital afirman que "el exasesor de Ábalos está sopesando los pros y contras de tirar de la manta contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Koldo hizo muchos ‘favores personales’ a Sánchez y podría desvelarlos durante su declaración. Además, posee numerosa información contra el que fuera secretario de organización del PSOE y mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán".

"Koldo García tiene que valorar si abre fuego contra Sánchez y Santos Cerdán en el primer juicio de la trama corrupta, o bien, guarda esta información para negociar en el futuro, ya que está investigado también en la pieza sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. No obstante, el exasesor tiene ganas de que se sepa toda la verdad y de vengarse", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la declaración de Koldo se centrará en intentar demostrar que gran parte del dinero en efectivo que manejaba, procedía del PSOE y que los gastos que presentó el entonces asesor no cuadran con la contabilidad del propio Partido Socialista. Esto podría ser un indicio de un presunto delito de blanqueo de capitales o de financiación ilegal de la formación política". La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ya esgrimió durante la declaración como testigo del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, varios documentos de gastos del exasesor que no estaban computados por Ferraz.

"Otro bloque de la declaración de Koldo García girará en torno a la auditoría que elaboró el Ministerio de Transportes de Óscar Puente sobre la contratación de la empresa de la trama ‘Soluciones de Gestión’, que se utilizó como pretexto para cesar a varios altos cargos. El exasesor considera que dicha auditoría fue sesgada, manipulada y con motivación política. Concretamente, para que sirviera de cortafuegos y se culpara sólo por la compra de las mascarillas al propio Koldo y a Ábalos, librando de toda responsabilidad a otros cargos socialistas y del Gobierno", destacan.

"Respecto a la compra de mascarillas, mostrará su indignación al sostener que consiguieron los mejores precios en menos tiempo. Considera que en esta parte del procedimiento lo que ha acontecido en el juicio favorece a su defensa y está orgulloso de su actuación. El exasesor también tiene que decidir si responderá a todas las partes durante su declaración en el juicio o bien sólo contestará a su letrada Leticia de la Hoz. Koldo se ve con ganas y ánimo para contestar a todas las partes, pero todavía no se ha tomado una decisión final", concluyen.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

Aldama prepara una declaración 'demoledora'

Tal y como publicó este diario, Víctor de Aldama prepara una declaración demoledora junto a su abogado José Antonio Choclán para los intereses del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. Va a ser una comparecencia que va a servir para atar todos los cabos y ensamblar todas las piezas de la trama corrupta que se han puesto encima de la mesa a lo largo de la vista oral. Aldama va a contextualizar cómo la organización criminal estaba integrada en el propio Gobierno de Sánchez y no al margen de él.

"La declaración de Aldama como acusado va a ser determinante. Hasta el momento, muchos de los testigos se han mostrado muy esquivos ante el tribunal aprovechando que están investigados en otras causas en la Audiencia Nacional. En este contexto, las palabras de Aldama en el Supremo pueden ser definitivas para las posibles condenas de Ábalos y Koldo", apuntan.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com