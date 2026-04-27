La gestión de los recursos públicos en el seno de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a situarse en el centro de una agria polémica que trasciende la mera administración contable para adentrarse en el terreno de la seguridad física de quienes patrullan nuestras carreteras. Según ha denunciado recientemente la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización con un peso significativo en el cuerpo, existe una desconexión alarmante entre las prioridades de gasto del organismo y las necesidades perentorias de la Agrupación de Tráfico.

El conflicto ha cristalizado en una comparativa que resulta tan llamativa como desoladora: la adquisición de parasoles de alto coste frente a una precariedad de equipamiento básico que pone en jaque la integridad de los agentes.

Resulta difícil de digerir, tal como subrayan las fuentes de la AUGC a El Debate, que en el actual contexto de austeridad operativa se haya formalizado un contrato para la compra de más de 290 sombrillas destinadas a los examinadores de conducir. El montante de la operación asciende a unos 37.000 euros más IVA, lo que sitúa el coste total cerca de los 45.000 euros. Al desglosar las cifras, emerge un dato que los guardias civiles califican de agravio comparativo flagrante: el precio unitario de cada sombrilla ronda los 160 euros. Si bien nadie cuestiona que los examinadores necesiten protección frente a las inclemencias del tiempo, la desproporción presupuestaria adquiere tintes preocupantes cuando se analiza el estado del material de intervención de la Guardia Civil.

Mientras el presupuesto fluye hacia el merchandising, las gorras, las camisetas y estas exclusivas sombrillas, los hombres y mujeres encargados de la vigilancia vial conviven con una escasez de recursos que raya en lo temerario. Los agentes informan de la persistencia de graves deficiencias en elementos de protección crítica. Se reporta el uso de airbags para motoristas que, paradójicamente, presentan fallos de activación espontánea sin causa aparente, vehículos con un kilometraje y una antigüedad que los convierten más en un riesgo que en una herramienta de auxilio, y cascos de protección que en muchos casos ya han superado su fecha de caducidad. Esta realidad no solo merma la moral de la tropa, sino que constituye una contradicción flagrante en un organismo cuya misión principal es, precisamente, velar por la seguridad en el asfalto.

La situación se agrava por el desgaste humano. La falta de efectivos está forzando a la plantilla actual a cubrir cuadrantes extenuantes, con turnos que se prolongan entre las 10 y las 12 horas diarias. Este agotamiento físico y mental se produce en un entorno donde ni siquiera las prendas de abrigo básicas, como los chaquetones de invierno o las botas reglamentarias para motoristas, se suministran con la cadencia necesaria. Para la AUGC, este "ninguneo" sistemático hacia la Agrupación de Tráfico está provocando un efecto de desincentivación peligroso: ante la precariedad de los medios y la negativa institucional a reconocer la labor como una profesión de riesgo, cada vez son menos los agentes que solicitan este destino, generando un círculo vicioso de falta de personal y material que parece no tener fin.

En definitiva, la denuncia pone de manifiesto una política de compras que parece priorizar la imagen corporativa o la comodidad de ciertos sectores administrativos sobre la supervivencia técnica de quienes se encuentran en la primera línea de la carretera. Que la DGT sea capaz de autorizar desembolsos de 160 euros por unidad en accesorios de sombra mientras sus propios agentes patrullan con material obsoleto o defectuoso es, para los colectivos afectados, un síntoma de una gestión que ha perdido el norte de sus prioridades fundamentales. La seguridad vial, según se desprende de esta protesta, no debería empezar solo con radares y multas, sino garantizando que quienes velan por ella no lo hagan desprotegidos.