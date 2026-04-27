La élite de la izquierda mediática se prepara para recibir a Leonor: Simón, Sánchez-Cuenca, Sandra León y Orriols

El desembarco de la Princesa Leonor en el campus de Getafe no será en un terreno neutral. Se adentra en un ecosistema académico dominado por los analistas de cabecera de la Sexta, El País y eldiario.es; figuras que han construido su carrera impugnando los consensos de 1978 y señalando a la Corona como una anomalía democrática.

Nombres que el gran público asocia a tertulias y columnas de opinión son, en realidad, los responsables de formar a la próxima generación de analistas. Este grupo destaca por una trayectoria que incluye doctorados en Oxford, estancias en Harvard y responsabilidades de alto nivel en la Presidencia del Gobierno.

Cabe destacar que estos profesores han impartido clase durante el curso 2025-2026, por lo que habrá que esperar para confirmar si continuarán o formarán parte de la enseñanza de la próxima promoción de la princesa.

Sánchez-Cuenca: el profesor que tacha el sistema de "odioso"

El catedrático de Ciencia Política, responsable de asignaturas troncales como Teoría Política, no oculta su rechazo a la arquitectura institucional española. En sus declaraciones en Público, Sánchez-Cuenca ha llegado a afirmar que "la obsesión del franquismo en la Transición fue blindar a la monarquía", asegurando que la institución es un "tapón" diseñado para que el sistema no pueda ser actualizado por la ciudadanía.

Para el docente, la Monarquía es el resultado de una "Constitución hecha a medida" que bloquea el país, llegando a calificar el actual marco político de "sistema odioso" al no estar en manos de los ciudadanos el poder cambiarlo.

El "star system" de la izquierda mediática

Junto a Sánchez-Cuenca, Leonor encontrará a Pablo Simón, el politólogo fetiche de los programas de debate de la izquierda. Simón, rostro habitual en Al Rojo Vivo, ha sido uno de los principales divulgadores de la "nueva política" que surgió para cuestionar el turno dinástico.

De la Moncloa de Sánchez al aula de la Princesa

El cuadro docente se completa con perfiles como Sandra León Alfonso, quien no hace mucho ocupaba un despacho en el complejo de la Moncloa como Directora General del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Que una exalto cargo del sanchismo sea la encargada de explicar a la heredera cómo se gestionan las políticas públicas y la descentralización del Estado subraya el sesgo ideológico que rodea esta etapa universitaria.

Completa el grupo Lluís Orriols, doctor por Oxford y columnista de El País, quien desde su atalaya en el blog Piedras de Papel ha sido uno de los arquitectos del relato sociológico que sustenta muchas de las tesis de la izquierda actual. Experto en comportamiento electoral, Orriols es colaborador habitual de El País y del blog Piedras de Papel. Su enfoque se centra en cómo los ciudadanos procesan la información y deciden su voto, publicando sus hallazgos en las revistas académicas más prestigiosas del mundo, como el European Journal of Political Research.