Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acreditado este viernes que el entorno de Koldo García introdujo en sus cuentas bancarias un total de 387.000 euros en efectivo sin justificar.

Diferentes agentes de la UCO han declarado este lunes en el Tribunal Supremo en una sesión que ha durado más de 13 horas para certificar las investigaciones que han realizado sobre la trama Koldo. Así, el director del departamento de delitos económicos de la Unidad, el teniente coronel Balas ha aseverado que "el acceso —de la trama— a las altas instancias es total" durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Según los agentes que han realizado los informes patrimoniales de José Luis Ábalos y de Koldo García, el entorno de Koldo ingresó más de 600.000 euros en efectivo desde el año 2017 hasta el año 2024 en sus cuentas bancarias. De este dinero, habría al menos 387.000 euros sin justificar en el "pico" de los ingresos, que se dio entre los años 2020 y 2024.

Este dinero no les pertenecería, ya que el entorno de Koldo ejercería como "testaferros" de José Luis Ábalos, a quien le pagaban los gastos. De hecho, la UCO ha podido acreditar que entre Koldo, Joseba y Úriz pagaron al menos 94.000 euros en gastos de Ábalos. "Es lo que hemos visto nosotros, pero hemos detectado otras conversaciones en las que se ve que se han sufragado más gastos pero que al no ver el importe, no lo hemos podido sumar", ha dicho uno de los agentes de la UCO, que ha recalcado que existe un error en la imagen que fue subsanado posteriormente y que son algo más de 94.000 euros los movimientos que se han detectado.

"Aldama compraba la voluntad del ministro"

En relación al piso de Plaza de España que pagaba la trama y del que disfrutó Jéssica Rodríguez, los investigadores han asegurado que el exministro "era conocedor de las gestiones que estaba realizando Alberto Escolano". Este es el socio y "testaferro" de Víctor de Aldama encargado de pagar el piso, por el que desembolsó, según la UCO, un total de 88.000 euros.

"José Luis Ábalos era conocedor de las gestiones que estaba realizando Alberto Escolano", ha aseverado el teniente coronel Balas, que ha achacado el pago del piso como una contraprestación a cambio del "nivel de acceso al ministro". De hecho, ha espetado que Víctor de Aldama "entiende que va a tener comprada la voluntad del ministro". Algo que le habría otorgado "un rédito económico muy alto, de unos 6,7 millones de euros por la venta de mascarillas".

Un dinero que le habría caído a Víctor de Aldama por "decisión" de José Luis Ábalos, que habría ordenado a Puertos del Estado y a Adif que comprasen las mascarillas con la empresa de Soluciones de Gestión. "La decisión de contratar con Soluciones de Gestión parte del señor ministro y de Víctor de Aldama", ha afirmado Balas.

Balas: "Es que la hicieron supervisora"

Asimismo, los agentes han reiterado que Jéssica no trabajó mientras cobraba de las empresas públicas dependientes de Ministerio de Transportes: "Está claro que ella no ha ejercido ninguna acción laboral". Además, esta se quejó de que su sueldo era bajo: "Jéssica se quejó de que le pagaban poco por no ir a trabajar". De la misma forma, los agentes han reiterado que Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, tampoco realizaba sus funciones de trabajo y que le abrieron un expediente por faltar a su puesto de trabajo. Aun así, ella dio la voz de alarma a Koldo y, en pocas horas, la ascendieron. "Es que la hacen supervisora", ha espetado Balas.

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