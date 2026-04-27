Los médicos exigen a Sánchez que asuma el control de la huelga tras la incapacidad de Mónica García

El Comité de Huelga médica ha reclamado la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear el conflicto abierto con el Ejecutivo por la reforma del Estatuto Marco. Las organizaciones sindicales consideran que la negociación se encuentra estancada y que la situación ha superado el ámbito del Ministerio de Sanidad.

En una carta remitida al jefe del Ejecutivo, el Comité —integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi y O’Mega— pide que asuma personalmente la interlocución para encauzar un conflicto que, a su juicio, requiere decisiones de mayor alcance político.

La petición llega al inicio de la tercera semana de huelga médica del año, tras 16 jornadas de paro y más de una decena de reuniones sin avances significativos. Los convocantes sostienen que la falta de acuerdos evidencia la ausencia de una negociación real y advierten de que no habrá solución mientras no se aborden sus principales reivindicaciones.

El conflicto tiene su origen en el anteproyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García. Esta norma regula las condiciones laborales del personal sanitario y ha generado un amplio rechazo entre los médicos, que consideran insuficientes las propuestas planteadas.

Las relaciones entre el ministerio y los sindicatos atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión. En las últimas semanas se han sucedido varias reuniones sin éxito, hasta el punto de que el diálogo volvió a romperse tras acusaciones cruzadas. Mientras Sanidad reprocha a los sindicatos falta de coherencia en la negociación, el comité denuncia una "manipulación" del contenido de las conversaciones y la ausencia de propuestas que resuelvan los problemas estructurales del colectivo.

Un estatuto propio

Entre las principales demandas de los médicos figuran la creación de un estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la mejora de la jornada laboral –con el objetivo de situarla en 35 horas semanales–, una clasificación profesional acorde a su formación y cambios en el modelo de jubilación que reconozcan la penosidad del ejercicio.

La huelga, de carácter indefinido con paros una semana al mes, es la tercera convocada en lo que va de año. Está llamada a movilizar a más de 175.000 facultativos en toda España y se acompaña de concentraciones en hospitales y protestas ante el Ministerio de Sanidad.

El Comité de Huelga sostiene que la situación de la sanidad pública no puede seguir apoyándose en el "sobreesfuerzo permanente" de los profesionales y alerta del deterioro progresivo de sus condiciones laborales. Además, considera que la ministra ha dejado de ser una interlocutora válida, al entender que el conflicto ha sobrepasado su capacidad de gestión.

Las comunidades estallan contra el ministerio

Por su parte, el conflicto ha ido escalando también al terreno político e institucional, con críticas desde distintos ámbitos a la gestión del Ministerio. Varias comunidades autónomas han advertido del impacto directo de la huelga en sus sistemas sanitarios y han reclamado una solución urgente. Es el caso del País Vasco, donde el consejero de Salud alertó de un incremento cercano al 50% en las listas de espera como consecuencia de los paros, y pidió al Gobierno central que asuma su responsabilidad en el origen del conflicto.

En la misma línea, responsables autonómicos y representantes políticos han coincidido en señalar que la reforma del Estatuto Marco se impulsó sin medir adecuadamente sus efectos sobre los profesionales y sin una negociación suficiente con el colectivo médico. Algunas comunidades, como Comunidad de Madrid, han defendido además la necesidad de abrir un proceso de diálogo real en el que los médicos participen directamente en la definición de sus condiciones laborales.

A estas críticas se suman las de partidos de la oposición, que han intensificado la presión sobre el Ejecutivo. Desde el Partido Popular se ha llegado a pedir la salida de la ministra de Sanidad, al considerar que su continuidad dificulta la resolución del conflicto, y se ha señalado también al propio presidente del Gobierno como responsable último de la situación.

La solución: una implicación directa de Sánchez

En este contexto, los sindicatos médicos insisten en que sus reivindicaciones no responden a demandas corporativas, sino a la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema sanitario. Reclaman condiciones laborales dignas, estabilidad profesional y un marco normativo que reconozca la singularidad de su trabajo, incluyendo un estatuto propio y un espacio de negociación específico.

El Comité de Huelga advierte de que la crisis seguirá abierta mientras no se produzca un cambio en la interlocución y en el enfoque de la negociación. A su juicio, la solución pasa por una implicación directa del Gobierno que permita adoptar decisiones con capacidad real de aplicación. "No se puede legislar contra los médicos y al mismo tiempo defender la sanidad pública", subrayan, insistiendo en que sin profesionales en condiciones adecuadas no es posible sostener el sistema.

Por lo tanto, piden a Pedro Sánchez "asumir personalmente este conflicto, tomar el control político de esta situación y garantizar una negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión, que permita desbloquear una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas".